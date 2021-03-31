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Российская газета

Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Шведская газета Aftonbladet опубликовала обзор Института оборонных исследований на тему: сможет ли Запад противостоять России в случае конфликта? Эксперты проанализировали действия как на суше, так и в воздухе.

Как считают авторы исследования, Россия сможет за неделю собрать и отправить в Северную Европу от 51 до 68 батальонов, цитирует "ИноСМИ" шведское издание. Что касается стран НАТО, то их возможности скромнее - от 29 до 43 батальонов. Это явное преимущество РФ.

Называются и другие: более крупные наземные подразделения с тяжелым вооружением и лучшими обороной и огневой мощью, больше артиллерии, наземных систем ПВО и возможностей вести радиоэлектронную борьбу, близость к границам своей страны - так проще получить подкрепление. У НАТО же иная ситуация - войска находятся в разных странах.

Эксперты уверены, что Россия может определить исход конфликта очень быстро, поставив западные страны перед свершившимся фактом еще до того, как НАТО мобилизует основные силы. И тогда самолеты альянса окажутся бесполезны. Кроме того, российские самолеты смогут выполнять по две-три боевые задачи в сутки, а западные из-за большого расстояния до зона конфликта будут способны только на один вылет.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Швеция
Проекты
NATO
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