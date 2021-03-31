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WarSpot

Ливан распродаёт раритетные истребители

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Источник изображения: warspot.ru

ВВС Ливана избавляются от раритетов. Вчера, 29 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Ливана объявило о плане реорганизации воздушных сил страны, включающей продажу устаревшей военной техники и закупки новой.

В планах Минобороны Ливана — продажа пяти истребителей Hawker Hunter и трёх вертолётов Sikorsky S-61. Эти летательные аппараты не эксплуатируются уже много лет, но представляют некоторый интерес для потенциальных покупателей. По данным Defense News истребителями заинтересовались уже три иностранные компании — Hawker Hunter Aviation, Airborne Tactical Advantage и Lortie Aviation.

Истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter

Источник изображения: bonhams.com

«Самолёты Hawker Hunter и вертолёты Sikorsky не эксплуатируются в течение многих лет из-за отсутствия финансовых ресурсов на их обслуживание. Публичный аукцион станет первым шагом к реструктуризации ВВС Ливана», — заявил командующий ВВС Ливана бригадный генерал Зиад Хайкал.

На вооружении ВВС Ливана находятся шесть лёгких штурмовиков A-29 Super Tucano, в ближайшее время их количество планируется довести до двенадцати. Кроме того, до конца текущего года Ливан должен получить шесть разведывательно-ударных вертолётов MD530F.

Околозвуковой истребитель-бомбардировщик Hawker Hunter был разработан британской компанией Hawker в середине прошлого века. Эти самолёты поступили на вооружение британских ВВС в 1954 году и активно использовались до 1971 года. Кроме того, «Хантеры» состояли на вооружении нескольких армий мира, включая ВС Иордании, Ирака, Индии и Ливана. Всего было выпущено около 2000 этих машин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Иордания
Ирак
Ливан
Продукция
EMB-314
SH-3
Компании
Sikorsky Aircraft
Проекты
LOH MD
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