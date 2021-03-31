На верфи Navantia спущен на воду третий корвет класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 30 марта. Испанская компания Navantia 28 марта объявила о состоявшейся на судостроительном предприятии в Сан-Фернандо рабочей церемонии спуска на воду третьего из пяти корветов, заказанных для ВМС Саудовской Аравии.

Мероприятие было перенесено с 30 марта с учетом неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие дни. В составе ВМС Саудовской Аравии корабль будет носить наименование (832) "Хаиль" (HAIL). После спуска на воду дооборудование корабля будет осуществляться у достроечной стенки. Передача корвета ВМС Саудовской Аравии запланирована на декабрь 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года компания Navantia объявила о подписании с правительством Саудовской Аравии контракта на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Строительство корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие в Саудовской Аравии. Оно будет содействовать продвижению интегрированных систем и технологически продвинутых решений Navantia на рынке Саудовской Аравии. В перспективе при поддержке Navantia компания SAMI намерена разработать национальную систему боевого управления под обозначением Hazem.

Большая часть работ по строительству кораблей будет выполнена в Испании. Резка стали для первого из пяти корветов, "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года, закладка киля состоялась 1 октября 2019 года. Передача корабля заказчику запланирована на октябрь 2021 года. Спуск на воду второго корвета, (830) "Эль-Диръия" (Al Diriyah), состоялся 14 ноября 2020 года.

На предприятии в Сан-Фернандо 15 июля 2020 года состоялась церемония резки первой стали для постройки пятого корвета. После завершения постройки этот корабль получит наименование "Унайза" (Unayzah). Пятый и последний корвет должен быть поставлен в 2024 году. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Длина корвета класса "Эль-Джубайль" составит 104 м, максимальная ширина – 14 м. Он будет оснащен двигателями MTU, максимальная расчетная скорость – 27 узлов, автономность – 21 сутки. На борту могут быть размещены 102 человека (экипаж и дополнительный персонал). В состав вооружения корабля войдут 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid производства Leonardo, 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall, ВПУ с ЗУР, а также другие системы.

Помимо СБУ CATIZ, корветы получат разработанные Navantia интегрированную систему связи HERMESYS, систему управления огнем DORNA, интегрированную систему управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированную систему внешней и внутренней связи NAVCOMS / HERMESYS, интегрированный мостик MINERVA, двигатели и коробки передач.