Экипаж МРК "Град Свияжск" КФл провел тренировку на специальных тренажерах УТК "Каспий"

ЦАМТО, 30 марта. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Град Свияжск" Каспийской флотилии (КФл) провел тренировку по борьбе за живучесть корабля на специальных тренажерах учебно-тренировочного комплекса "Каспий".

Моряки отработали теоретические и практические элементы в условиях УТК на двух учебных точках. На одном учебном месте моряки изучили теоретические основы борьбы за живучесть, состав комплекта аварийного снабжения, а также применение и установку основных видов пластырей: кольчужного, облегченного, шпигованного и деревянного жесткого пластыря.

На второй учебной точке личный состав, поочередно отрабатывал действия по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды. В помещениях, которые имитируют различные внутренние корабельные отсеки, военнослужащие в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовали навыки и скорость выполнения нормативов по спасению корабля. Особое внимание было уделено слаженности действий команд в различных условиях и при поступлении новых вводных.

При выполнении мероприятий по тушению пожара моряки тренировались герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. Также в ходе тренировки военнослужащие отработали нормативы по установке специальных пластырей и распорок при поступлении воды через пробоины. В результате учитывалось время заделки пробоин и уровень заполнения отсека водой.

Всего в тренировке было задействовано порядка 30 военнослужащих экипажа МРК "Град Свияжск", сообщает пресс-служба Южного военного округа.