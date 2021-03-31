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Экипаж МРК "Град Свияжск" КФл провел тренировку на специальных тренажерах УТК "Каспий"

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Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Буян-М Град Свияжск. Архивное фото
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Буян-М Град Свияжск. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

ЦАМТО, 30 марта. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Град Свияжск" Каспийской флотилии (КФл) провел тренировку по борьбе за живучесть корабля на специальных тренажерах учебно-тренировочного комплекса "Каспий".

Моряки отработали теоретические и практические элементы в условиях УТК на двух учебных точках. На одном учебном месте моряки изучили теоретические основы борьбы за живучесть, состав комплекта аварийного снабжения, а также применение и установку основных видов пластырей: кольчужного, облегченного, шпигованного и деревянного жесткого пластыря.

На второй учебной точке личный состав, поочередно отрабатывал действия по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды. В помещениях, которые имитируют различные внутренние корабельные отсеки, военнослужащие в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствовали навыки и скорость выполнения нормативов по спасению корабля. Особое внимание было уделено слаженности действий команд в различных условиях и при поступлении новых вводных.

При выполнении мероприятий по тушению пожара моряки тренировались герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. Также в ходе тренировки военнослужащие отработали нормативы по установке специальных пластырей и распорок при поступлении воды через пробоины. В результате учитывалось время заделки пробоин и уровень заполнения отсека водой.

Всего в тренировке было задействовано порядка 30 военнослужащих экипажа МРК "Град Свияжск", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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