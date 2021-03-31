В летно-тактическом учении ВВО в Забайкалье применен уникальный самолет РЭБ

ЦАМТО, 30 марта. На плановом летно-тактическом учении авиационных частей ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, применен уникальный самолет с новой системой РЭБ.

Экипажем самолета в ходе учения были выполнены задачи по радиоэлектронному подавлению и выводу из строя систем управления условного противника, обеспечивающих спутниковую навигацию и радиосвязь.

Помимо этого, с помощью специального оборудования отдельно был проработан вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами и системами противовоздушной обороны "противника".

Справочно:

Самолет предназначен для радиоэлектронной борьбы и оснащен современной аппаратурой подавления, в частности боковыми антеннами и буксируемыми передатчиками, разматывающимися в полете на несколько сотен метров.

Новый комплекс специального оборудования имеет более высокие в сравнении с предыдущими подобными системами характеристики. Главной особенностью комплекса является частотная избирательность, что обеспечивает сохранение боеготовности отечественных радиоэлектронных систем.

Самолет позволяет эффективно бороться с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, системами противовоздушной обороны, а также пилотируемой и беспилотной авиацией, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.