Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" может стать фрегатом к 2025 году

По словам источника ТАСС, ремонт и модернизация БПК "Адмирал Виноградов" начнется в 2021 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Адмирал Виноградов" Тихоокеанского флота (ТОФ) по примеру аналогичного БПК "Маршал Шапошников" станет фрегатом к 2025 году, получив для повышения ударных возможностей крылатые ракеты "Калибр-НК". Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Предполагается, что ремонт и модернизация БПК "Адмирал Виноградов" начнется в 2021 году с возвращением в состав флота в 2024-2025 годах", - сказал он.

По словам собеседника агентства, линия на модернизацию БПК проекта 1155 во фрегаты - а таких сейчас в составе ВМФ России пять кораблей, не считая "Маршала Шапошникова" и "Адмирала Виноградова" - будет продолжена.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее сообщалось, что модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" после испытаний вернется в боевой состав ТОФ до конца 2021 года. Как информировала пресс-служба ТОФ, в конце декабря 2020 года "Маршал Шапошников" в ходе испытаний впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран". О пусках ракет других типов, которые фрегат получил на вооружение в ходе модернизации, пока не сообщалось.

В ходе модернизации БПК "Маршал Шапошников" был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран" и новейшее артиллерийское вооружение. В частности, теперь он несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса под 16 крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс", а в перспективе - "Циркон". Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с первоначальным предназначением выросла в несколько раз.