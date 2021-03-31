Полет Ту-160 и МиГ-31 над Арктикой показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео полета пары стратегических ракетоносцев Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями.

Самолеты провели в воздухе более восьми часов, их сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Особого внимания заслуживает вооружение перехватчика (его можно увидеть на отметке 0:25). В деталях оружие не разглядишь, но, судя по очертаниям, это ракеты средней дальности Р-77 с радиолокационным наведением. Они размещены под фюзеляжем попарно. Дальнобойность этого оружия 110 километров, ракета может настигать цели, маневрирующие с перегрузкой до 12G.

- Полеты проходили в строгом соответствии с правилами использования международного воздушного пространства, - отметили в военном ведомстве.

Антон Валагин