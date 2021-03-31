Оптика "Швабе" пройдёт испытания в условиях Арктики

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Прицел ПО 3-12х50 "Зенит" и другие оптические устройства холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" пройдут тестирование во время экспедиции на Новую Землю, сообщает пресс-служба холдинга.

"Прицел передан службам ВМФ России для испытаний в Арктике", - сказал генеральный директор Красногорского завода имени Зверева Александр Новиков, которого цитирует пресс-служба.

Новиков отметил, что изделие обладает высокими эксплуатационными характеристиками, гарантирующими применение в условиях полярного холода. "Тем не менее, в ходе экстремальной апробации прицела предстоит проверить его устойчивость к воздействию более серьезных факторов окружающей среды", - сказал Новиков.

По информации пресс-службы, испытание холодом для продукции холдинга - не первый опыт. В 2019 году в кругосветной парусной экспедиции в Антарктиду участвовал абсолютно герметичный и способный работать при отрицательных температурах бинокль БКС 20х50 Загорского оптико-механического завода.

Сообщается, что с оптическими устройствами холдинга "Швабе", предназначенными, в том числе, и для прицельной стрельбы, службы ВМФ России ознакомились в ходе специальной выставки оборонной техники.

Презентация прошла в начале марта на территории Главного командования ВМФ России. Участие в показе приняли Красногорский завод им. С.А.Зверева, Вологодский оптико-механический завод, НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха, Новосибирский приборостроительный завод, НПО "Орион" и Уральский оптико-механический завод им. Э.С.Яламова.