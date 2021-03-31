Под Челябинском откроются конкурсы АРМИ-2021

5 апреля 2021 года на полигоне под Челябинском состоится церемония открытия окружных этапов сразу трех конкурсов Армейских международных игр-2021: «Танкового биатлона», «Суворовского натиска» и «Снайперского рубежа».

В состязаниях примут участие лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты, снайперы из соединений и частей Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья. По итогам соревнований будут сформированы команды, которые представят военный округ на Всеармейском этапе АРМИ-2021.

Церемония открытия состоится в 9.00, 5 апреля 2021 года на 255-ом межвидовом полигоне в Челябинской области.

После открытия журналистам будет продемонстрированы этапы с боевой стрельбой танковых и мотострелковых подразделений в составе взводов с преодолением маршрута с естественными и искусственными препятствиями, сообщает пресс-служба ЦВО.