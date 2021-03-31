Командно-штабная тренировка с участием военных из Казахстана и Узбекистана стартовала в ЦВО

Екатеринбург. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Масштабная командно-штабная тренировка с участием около 1,5 тыс. военнослужащих началась в Центральном военном округе (ЦВО), сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

"C 30 марта по 1 апреля с органами управления Центрального военного округа под руководством командующего войсками ЦВО Александра Лапина проводится командно-штабная тренировка. В тренировке задействовано до 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе оперативные группы от Вооруженных сил Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что к тренировке привлечены органы военного управления объединенного стратегического командования ЦВО, общевойсковых армий, ВВС и ПВО, штабы танковой дивизии и 201-й военной базы.

Цель тренировки - проверка готовности органов управления и штабов к организации качественного взаимодействия и устойчивого управления подчиненными группировками войск при решении ряда задач, внедрение в практику опыта выполнения боевых и специальных задач в современных вооруженных конфликтах.

Ранее сообщалось, что военные ЦВО в 2021 году проведут 23 совместных международных мероприятия, в том числе шесть международных учений.