Крейсер "Варяг" расстрелял невидимые мишени на берегу

Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" отработал ведение боевых действий в заливе Петра Великого. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, экипаж корабля выполнил из 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130 стрельбы по береговым целям, скрытым рельефом местности.

Сложная мишень, по которой велась стрельба, имитировала долговременные огневые точки, боевую технику и объекты инженерной защиты побережья условного противника. На цель артиллеристов наводили беспилотники "Орлан-10".

Выполнив стрельбу, "Варяг" обнаружил макет морской плавающей мины и уничтожил его. Сейчас, отметил Воскресенский, корабль продолжает выполнение задач в полигонах боевой подготовки флота.

Анна Бондаренко