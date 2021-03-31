Войти
Российская газета

Крейсер "Варяг" расстрелял невидимые мишени на берегу

266
0
0
Корабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера "Варяг"
Корабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" отработал ведение боевых действий в заливе Петра Великого. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, экипаж корабля выполнил из 130-миллиметровой артиллерийской установки АК-130 стрельбы по береговым целям, скрытым рельефом местности.

Сложная мишень, по которой велась стрельба, имитировала долговременные огневые точки, боевую технику и объекты инженерной защиты побережья условного противника. На цель артиллеристов наводили беспилотники "Орлан-10".

Выполнив стрельбу, "Варяг" обнаружил макет морской плавающей мины и уничтожил его. Сейчас, отметил Воскресенский, корабль продолжает выполнение задач в полигонах боевой подготовки флота.


Анна Бондаренко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Орлан-10
Пётр Великий
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
БПЛА
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
23.12.2020
С новым ходом: Северный флот сохранит один из своих мощнейших кораблей
31.08.2020
На Тихоокеанском флоте начались учения "Океанский щит-2020"
18.08.2020
"Адмирал Пантелеев" и "Варяг" провели стрельбы на Камчатке
10.02.2020
Асимметричный флот
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 08:38
  • 20
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 07:40
  • 6
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 31.03 04:16
  • 1
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 04:16
  • 1
Сенсационные кадры: российский ударный БПЛА уничтожил самолет. Обратил на себя внимание тип ракеты (Haber7, Турция)
  • 31.03 04:15
  • 1
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 01:23
  • 67
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 00:44
  • 17
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 23:01
  • 10
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 30.03 21:51
  • 1
Илон Маск озвучил причину взрыва демонстратора Starship
  • 30.03 21:47
  • 4
Aftonbladet (Швеция): что Запад сможет противопоставить России в случае атаки
  • 30.03 19:31
  • 3
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 19:20
  • 4
В Одессу прибыл американский сухогруз c военным снаряжением для ВСУ
  • 30.03 18:51
  • 2
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 18:50
  • 2
В конгрессно-выставочном центре "Партиот" прошла военно-научная конференция
  • 30.03 18:01
  • 12
За «Терминатором» придет «Армата»