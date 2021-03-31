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РИА Новости

Камчатских морпехов подняли по тревоге

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Тренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке
Тренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар - РИА Новости. Соединение морской пехоты ТОФ на Камчатке поднято по тревоге в рамках учений, на полигон вышли более 1 тысячи военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Морские пехотинцы отработали действия при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей протяженностью свыше 100 километров в районы сосредоточения", - уточнили в пресс-службе.

Учения продлятся несколько дней, в них задействовано более тысячи человек и свыше 100 единиц военной техники.

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ТОФ
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