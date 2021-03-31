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ТАСС

Реализация программы OneWeb в 2021 году позволит установить рекорд по космическим запускам

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Спутник OneWeb
Спутник OneWeb.
Источник изображения: OneWeb

Как сообщил гендиректор "Главкосмоса", многое будет зависеть от готовности космических аппаратов OneWeb и степени загруженности космодромов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Запуски по программе OneWeb в 2021 году позволят установить рекорд по количеству пусков, осуществляемых ежемесячно в течение значительной части года. Об этом сообщил ТАСС гендиректор "Главкосмоса" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Возможно, будет установлен новый рекорд с запусками, осуществляемыми каждый месяц в течение значительной части года", - сказал он.

По словам гендиректора компании, многое будет зависеть от готовности космических аппаратов компании OneWeb и степени загруженности космодромов. Лоскутов уточнил, что бесперебойность выведения британских спутников связи обеспечивается комбинированным использованием трех стартовых площадок: космодромов Восточный и Байконур, а также Гвианского космического центра.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года (36 аппаратов), 25 марта оттуда было выведено еще 36 спутников. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором запусков) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый пуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.

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Великобритания
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2020-й год
Ariane РН
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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