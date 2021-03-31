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Интерфакс-АВН

Японский истребитель вылетал на сопровождение двух российских противолодочных самолетов

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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Токио. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Японский истребитель поднимался по тревоге для сопровождения двух противолодочных самолетов средней дальности Ил-38 ВМФ России, осуществлявших полет над акваторией Японского моря вблизи морской границы страны, сообщил Объединенный штаб Сил самообороны Японии.

По его данным, полет российских военных самолетов был зафиксирован в понедельник. Согласно их маршруту, опубликованному японским военным ведомством, российские Ил-38 совершали полет вдоль западного побережья Японии с юга на север. В общей сложности они пролетели около 400 км вдоль побережья острова Хонсю.

В понедельник также пара дальних противолодочных самолета ВМФ России Ту-142 совершила полет вблизи Аляски, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"NORAD позитивно идентифицировал и проследил за двумя российскими патрульными противолодочными самолетами Ту-142, которые зашли в идентификационную зону противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Ил-38
Ту-142
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