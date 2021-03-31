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Вестник Мордовии

Насколько опасны ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска" украинской армии

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Источник изображения: Фото: Defense Express, twitter.com/EgoRZemtsoV

Вооруженные силы Украины получили в наследство от Советской армии 80 зенитных ракетно-пушечных комплексов 2К22 "Тунгуска".

В настоящее время в строю осталось 75 машин. По меньшей мере, две из них были потеряны в ходе вооруженного конфликта на Донбассе. Последний случай произошел в районе Дебальцево в начале 2015 года.

Известно, что этим ЗРПК удавалось сбивать беспилотники, принадлежащие подразделениям народной милиции непризнанных официально народных республик.

Источник изображения: Фото: Defense Express, twitter.com/EgoRZemtsoV

Уничтоженная в районе Дебальцево "Тунгуска" ВСУ, 2015 год

В 2018 году начался ремонт образцов, у которых давно истекли все сроки эксплуатации. Причем никакие модернизационные работы не проводилось. И, если 30-мм малокалиберные автоматические пушки 2А38 могут, как и раньше, эффективно поражать воздушные цели, то в отношении управляемых ракет 9М311 есть большие сомнения. Самым новым из них уже больше 30 лет. И по всем правилам их нужно давно списывать.

Много говорилось о создании собственной ракеты, но реальных шагов в этом направлении сделано не было, и, судя по проблемам с военным бюджетом Незалежной, в ближайшие годы "Тунгуски" будут иметь только "протухшие" средства поражения "земля-воздух".

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2А38
F-16
Тунгуска
Проекты
БПЛА
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