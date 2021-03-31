Запорожец послужит янычару

Новые турецкие вертолеты будут оснащаться украинскими двигателями

Генеральный директор Turkish Aerospace Industry (TAI) Темел Котил сообщил, что из-за отсутствия отечественных двигателей соответствующей мощности новейший ударный вертолет ATAK 2 получит силовые агрегаты из Украины. Вертолет с двигателями производства «Мотор Сич» должен быть готов к полетам в 2023 году. По взлетной массе и вооружению это будет машина, сопоставимая с AH-64E Apache Guardian или Ми-28НМ.

Украинский двигатель с русской душой

Как сообщает издание Defense Turk, машина будет иметь взлетную массу 11 тонн, что в два раза больше, чем у эксплуатируемого сейчас T129 ATAK. Это порождает множество проблем, главная из которых – силовая установка соответствующей мощности, которая должна обеспечить вертолету хорошую энерговооруженность в высокогорных условиях и при высоких температурах.

“ Использование TВ-3-117 компанией TAI приведет к довольно своеобразной ситуации, когда новейший турецкий вертолет будет оснащаться двигателем украинского производства, но разработанным российским КБ ”

По признанию Котиля, у Турции нет соответствующих силовых установок. Таким образом, вертолет ATAK 2 будет использовать двигатели мощностью 2500 лошадиных сил. Скорее всего это одна из версий двигателей ТВ-3-117 производства украинского завода «Мотор Сич». Что весьма вероятно, поскольку прецедент уже есть. Дроны класса HALE Baykar Makina Akinci, которые вскоре поступят в вооруженные силы Турции, оснащают двумя украинскими двигателями АИ-450Т.

Использование двигателей TВ-3-117 компанией TAI приведет к довольно своеобразной ситуации, когда новейшая турецкая ударная машина станет оснащаться двигателями украинского производства, но разработанными российским КБ. Двигатель создан в 1965–1972 годах в ОКБ имени В. Я. Климова (Ленинград) под руководством С. П. Изотова и С. В. Люневича. Выпускается серийно с 1972-го на ЗПОМ «Моторостроитель», ныне ПАО «Мотор Сич» (город Запорожье, Украина).

Двигатель устанавливали на российские вертолеты Ми-14, Ми-8, семейства Ми-17 и Ми-24, Ми-35, Ми-28, Ка-27, Ка-29, Ка-31, Ка-32 и Ка-52. В настоящее время Россия восстановила мощности для самостоятельного производства и вводит новые, более мощные, усовершенствованные версии двигателей ВК-2500 и ВК-2500П (ПС), в то время как украинская «Мотор Сич» продолжает поставлять устаревшие двигатели TВ-3-117 для иностранных пользователей российских вертолетов.

США гонят Китай с Украины

Дальнейшее развитие вертолета TAI T929, который согласно заявлениям представителей турецкой администрации и фирмы-производителя должен быть на сто процентов турецким, – в приоритете программы ВВС Турции. Это необходимо для обеспечения производства и эксплуатации независимо от внешних факторов, а также для бесплатного экспорта в другие страны всем потенциальным клиентам. Если это решение будет поддержано, «Мотор Сич», вероятно, выдаст лицензию на производство двигателей одной из турецких компаний. Сложно понять логику турецкой стороны. Зачем им нужен ворованный, прожорливый, устаревший двигатель с ограниченным ресурсом? В современных ТЗ на вертолет закладывается одинаковый ресурс как для вертолета, так и для двигателя, и обычно составляет 12–15 тысяч часов. У TВ-3-117 ресурс вдвое меньше современных требований. Проект ATAK 2 имеет приоритетное значение для турецкой авиационной промышленности, и в нем задействованы наиболее важные государственные ресурсы.

Публичное заявление, что новый вертолет получит украинские двигатели, является прямым следствием укрепления военно-технического сотрудничества между ВПК обеих стран. И это важно с точки зрения как производства вооружения и техники для внутренних нужд, так и совместных экспортных проектов. В этом контексте для турецкого проекта также очень важна недавно объявленная национализация завода «Мотор Сич», который в течение нескольких лет пытался приобрести Китай путем покупки контрольного пакета акций.

Как утверждает украинское правительство, это произошло с нарушением закона. Украина стремится любой ценой сохранить контроль над запорожской компанией под давлением США, которым не нравится доступ Китая к высокотехнологичным авиадвигателям различных типов, предлагаемым «Мотор Сич». Ближайшие месяцы покажут, как будет развиваться ситуация.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (874) за 30 марта 2021 года