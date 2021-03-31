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Интерфакс-АВН

Вице-премьер РФ Борисов отправляется в Каракас

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Вид на Каракас. Архивное фото
Вид на Каракас. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский

Запланированы встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы и министром нефти. Борисова сопровождают представители крупных российских компаний

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов на текущей неделе посетит Каракас, примет участие во встрече сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, сообщили в аппарате зампреда правительства.

"30 марта 2021 года в столице Венесуэлы г. Каракас состоится встреча сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, возглавляющий комиссию с российской стороны, встретится со своим визави, вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Боливарианской республики Венесуэла Тареком Эль-Айссами", - сообщили в аппарате в понедельник.

Там отметили, что в ходе встречи, как ожидается, будет обсуждаться широкий круг вопросов российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе в области энергетики и транспорта.

В аппарате вице-премьера сообщили, что также запланирована встреча Борисова с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"С российской стороны в состав делегации высокого уровня вошли представители руководства министерств и ведомств, курирующих проекты в рамках двустороннего российско-венесуэльского сотрудничества. В частности, финансово-экономического блока российского правительства, министерства транспорта, а также крупных российских компаний, участвующих в российско-венесуэльских проектах", - сказали в аппарате.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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