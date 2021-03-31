Время оптимизаторов

Анатолий Сердюков ушел с поста главы ПАО «ОАК», не снискав ни славы, ни оваций

Как уже сообщал «ВПК», генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назначил себя на должность председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, до последнего времени возглавляемой Анатолием Сердюковым, экс-министром обороны РФ. То есть Сердюкова таким вот образом попросту отправляют в отставку. Тихо, без всяких наград и благодарностей за плодотворную деятельность. Как подобное могло произойти и что за этим решением стоит?

Глава Ростеха подчеркнул, что с учетом важности задачи принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить совет директоров ОАК. Он также подтвердил информацию о создании единого центра самолетостроения («ВПК», № 10, 2021), в котором будут объединены конструкторские бюро «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Ильюшин» и «Иркут». Структурно в него войдут акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», ПАО «Компания «Сухой».

Руководство «Туполевым», «Ильюшиным» и «Иркутом» станет осуществляться управляющей организацией. Единый конструкторский центр и управляющая организация будут базироваться в Москве. Названия «Сухой» и «МиГ» останутся, как обещает Чемезов, без изменений.

Что касается конструкторских бюро, то их деятельность, настоящее и будущее, судя по всему, потребуют конкретных исследований и научного прогнозирования в сопоставлении с мировым опытом авиастроения.

Конечно, это все пока на уровне заявлений. На практике, как мы знаем, подобные реорганизации сопряжены с большими кадровыми потерями, утратой производственных мощностей и компетенций, падением производства. Такая реорганизация, возможно, и отвечает необходимости оптимизировать производственные и маркетинговые схемы в условиях жесткой конкуренции на внешних рынках, но несет в себе среднесрочные риски технологической стагнации в количестве и качестве выпускаемой продукции. Это может растянуться на много лет – время, за которое конкуренты уйдут далеко вперед. Но главное – кто потом будет отвечать за результаты реформ? Пример Анатолия Чубайса, недавно провалившего работу на очередном посту руководителя Роснано, наглядно показывает, что у нас никто ни за что не несет ответственности. Даже за разрушение целой страны.

“ Скоропалительное смещение Сердюкова с поста председателя совета директоров ПАО «ОАК» и замена его Чемезовым в принципе ничего не решили ”

А как же с бывшим министром обороны РФ и теперь уже бывшим главой ОАК Сердюковым? Что он успел сделать в корпорации? Наконец, что ожидало бы отрасль при его дальнейшей деятельности на посту председателя совета директоров?

Вспомним еще раз, как этот человек оказался на столь высоких постах. После срочной службы в армии Анатолий Сердюков устроился в один из ленинградских мебельных магазинов – Ленмебельторг № 3, в котором проходил практику, будучи еще студентом. В 1985 году занял пост заместителя заведующего секцией магазина, в 1991-м дослужился до директора Санкт-Петербургской промышленной компании, в которую был преобразован бывший Ленмебельторг. Спустя два года ушел из компании, оставшись при этом в мебельном бизнесе. Вплоть до 2000-го являлся гендиректором АО «Мебель-Маркет». Потом сменил ряд постов до судьбоносного для него перевода в Москву.

С 15 февраля 2007 года он – гражданский министр обороны Российской Федерации, назначенный Указом президента № 177 от 15 февраля 2007-го. При этом распоряжением правительства РФ № 201-р от 19 февраля 2007 года освобожден от должности руководителя Федеральной налоговой службы, которую перед этим занимал. К моменту назначения на пост имел классный чин действительного государственного советника РФ 1-го класса.

Спустя пять лет, 6 ноября 2012 года его отправят в отставку с высшего военного поста.

Увы, память рисует в основном грустные сцены. Так, будучи министром обороны РФ, 30 сентября 2010 года, облетая учебный полигон рязанского высшего командного училища ВДВ «Сельцы», Сердюков заметил недостроенные здания казармы и столовой, а также православный храм Илии-пророка, построенный неподалеку. Выйдя из вертолета, сразу обматерил начальника Рязанского училища ВДВ, Героя России гвардии полковника Андрея Красова и находящихся рядом с ним офицеров: «Казарма не достроена, столовая не достроена, а они за 180 миллионов церковь отгрохали».

Андрей Красов попытался объяснить министру, что на строительство храма не было потрачено ни копейки бюджетных денег, он полностью возведен на средства Рязанской епархии, различных спонсоров и ветеранов ВДВ. Сообщил, что с 2011 года в храме начнут готовить армейских капелланов, которые потом будут направляться в воинские части по всей стране. Отметил также, что ближайший храм находится в 15 километрах от полигона на другом берегу Оки и добираться до него офицерам, членам их семей, курсантам и солдатам, мягко говоря, проблематично.

Фото: google.com

Фото: google.comОднако все это только разгневало Сердюкова, который в порыве ярости прокричал: «В говне здесь живете, в говне и умрете! Денег на этот центр ВДВ не давать! Это училище вообще надо сократить. Полковника этого наглого снять – и в войска!». Как говорится, из песни слова не выкинешь.

Трудно забыть и случай, когда Минобороны РФ с легкой руки Сердюкова на сумму 280 миллионов рублей закупило для ВДВ бракованные парашюты. Главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский сообщил: «Хитроумные предприниматели изготовили эти парашюты не из нового сырья, а из старых деталей. Представители армейского заказчика и военпреды, полагаю, небескорыстно, закрыли на это глаза. Проведенные специалистами исследования показали, что использовать эти парашюты нельзя».

Как оказалось, то был далеко не единичный случай. Подобным образом за баснословные деньги в войска поступали бракованные бронежилеты, списанные боеприпасы, некондиционные детали для вертолетов и самолетов.

На отделке своего личного кабинета Анатолий Сердюков тоже решил не экономить, заявив: «Стол должен быть выполнен из массива ценных пород дерева с отделкой ручной работы под старину. Ручки – золото».

Эта ситуация, увы, далеко не с лучшей стороны характеризует его – человека, который к армии на тот момент почти никакого отношения не имел и не обладал кредитом доверия в Вооруженных силах.

После провальной отставки с поста министра обороны Анатолий Сердюков работает на различных постах в авиапроме. С 2015 года возглавляет индустриальный кластер Ростех, курирующий авиационную промышленность. В мае 2019 года становится избранным председателем совета директоров ПАО «ОАК». При этом одновременно – председателем совета директоров ПАО «Роствертол», входит в состав совета директоров АО «ОДК», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ», ПАО «КамАЗ». А также является председателем ТСЖ «Молочный-6»: управляет элитным клубным домом из шести квартир, две из которых принадлежат ему самому, три – его сестре – Галине Пузиковой. Незаменимый человек.

Тогда, после вступления Сердюкова на пост председателя совета директоров ПАО «ОАК» первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев заявил в одном из своих интервью: «Анатолий Эдуардович на данной позиции, чтобы трансформировать ее в более современную и конкурентоспособную компанию. Я рад, что опыт и знания Анатолия Эдуардовича, практические навыки смогут раскрыть новые перспективы перед ОАК».

Что это за реформы, на которые многие надеялись? Тех, что продвинули бы отрасль вперед, позволили ей сделать технологический рывок, мы, к сожалению, за последние годы не увидели. Экс-мебельщик, экс-налоговик и экс-руководитель оборонного ведомства революции на данном посту не совершил. Что же дальше?

Покинув должность председателя совета директоров ПАО «ОАК», Сердюков остается индустриальным директором по авиационному кластеру государственной корпорации «Ростех» да и с другими вышеназванными должностями не расстается. Как сказал политический обозреватель, лауреат премии Правительства Российской Федерации Сергей Лесков: «Скоропалительное смещение Сердюкова с поста председателя совета директоров ПАО «ОАК» и замена его Чемезовым в принципе ничего не решили. Прославленные КБ на грани развала, который усугубило решение Сердюкова раскассировать пять ведущих авиационных фирм по городам России». По факту так и есть. Собрать после всего этого творческий потенциал конструкторских бюро, как и сохранить в их составе профессионалов, будет чрезвычайно непросто.

В декабре 2013 года Анатолию Сердюкову было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В феврале 2014-го следствие в отношении него прекращено, так как он попал под амнистию к 20-летию Конституции Российской Федерации, будучи признанным «защитником Отечества».

Такие вот нынче времена и таков печальный итог деятельности плеяды «эффективных менеджеров», которые, как много чего обещавший Чубайс, так и не привели нашу страну ни к технологическому прорыву, ни к высоким результатам в развитии экономики.

Игорь Семенченко, ведущий советник Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2003–2013), генерал-майор авиации

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (874) за 30 марта 2021 года