Гиперзвук долетел до «Перми»: «Циркону» нашли подводный носитель

Первой новейший ракетный комплекс получит пятая подлодка проекта «Ясень-М»

Новейшим гиперзвуковым крылатым ракетам «Циркон» определили подводную лодку-носитель. Первой серийной субмариной с этими боеприпасами в арсенале станет «Пермь». Все последующие крейсеры проекта «Ясень-М» также будут оснащены данными комплексами. Новое оружие позволит субмаринам наносить высокоточные удары как по кораблям противника, так и по наземным целям, считают эксперты.

Пятый номер

Подводные лодки проекта «Ясень-М» начнут штатно оснащать гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», начиная с атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь». Это пятая в серии субмарина проекта «Ясень-М». Решение было принято Министерством обороны, следует из документов по срокам строительства, имеющихся в распоряжении «Известий». «Пермь», которая при закладке получила заводской номер 165, начали строить в 2016 году. Но на воду она пока не спущена. Четыре уже построенных «Ясеня» получат это оружие позднее.

В настоящее время в состав ВМФ принята первая подводная лодка проекта 885 «Северодвинск». А вот головной атомный крейсер обновленного проекта 885М — «Казань» — только проходит государственные испытания. В конце прошлого года субмарина несколько раз отстрелялась по морским и сухопутным целям крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр». По данным пресс-службы «Севмаша», где строилась АПЛ, в состав флота ее примут в 2021 году.

В январе замминистра обороны Александр Криворучко заявил, что успешные испытания «Цирконов» позволяют перейти к следующему этапу их отработок — пускам с подводного носителя. Завершение госиспытаний комплекса ожидается в 2021 году. А с 2022-го начнутся уже серийные поставки гиперзвуковых ракет надводным кораблям.

Торжественная церемония спуска на воду атомной подводной лодки модернизированного проекта «Ясень-М» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

— При установке новых систем вооружения корабль проходит те же испытания, которые предусмотрены для головных АПЛ, — рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки капитан 1-го ранга Игорь Курдин. — Они гораздо шире, чем у серийных, и включают в себя больше этапов. В свое время наши субмарины проходили даже такие испытания, которые сегодня могут показаться необычными. Например, многоцелевые подлодки выходили в дальние океанские походы. Там проверяли, как будет «чувствовать» себя ракета во время штормов, в жарком климате, при резких перепадах температур, в других экстремальных условиях. Кроме того, во время испытаний раньше корабли проводили боевые пуски баллистических ракет, иногда с реальным подрывом ядерного боеприпаса.

Когда корабли строятся не очень быстро, то уже в процессе их создания могут появиться значительные разработки в системах вооружения, фактически возникнуть их новое поколение, — рассказал «Известиям» Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров.

— Сегодня «Цирконы» позволяют наносить удары по различным объектам: и по надводным соединениям противника, и по береговым объектам — как движущимся, так и стационарным. Сами ракеты уже многофункциональные. И подводная лодка с ними приобретает новые качества, — отметил эксперт. — Самая главная часть программы испытаний любого корабля, который проходит перевооружение, — это системы и механизмы. Вторая — это оружие, основа всего. Новые ракеты требуют изменения пусковых установок и системы управления. И третья составляющая — модернизация и совершенствование систем спасения личного состава либо борьбы за живучесть. Их нужно адаптировать под новые системы вооружения.

Неотразимый гиперзвук

Разрабатываемый «Циркон» будет первой в мире гиперзвуковой ракетой корабельного базирования. Ее интенсивные государственные испытания с октября прошлого года ведутся на новом фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков». Он уже выполнил несколько стрельб по мишеням в акватории Баренцева моря и по береговой цели на полигоне Чижа в Архангельской области. В этом году проведут залповую стрельбу одновременно несколькими боеприпасами, что позволит завершить испытания с надводного носителя.

Особенность гиперзвуковых боеприпасов — очень высокая скорость. На большой высоте «Циркон» летит в восемь раз быстрее звука. Расстояние в 450 км ракета преодолевает всего за четыре с половиной минуты.

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

— У «Цирконов» значительно увеличена дальность применения, а главное — они имеют повышенные возможности по преодолению системы противоракетной обороны, — рассказал Игорь Курдин. — Благодаря этому многоцелевые подводные корабли смогут с высокой точностью поражать как корабельные соединения, так и береговые объекты.

«Циркон» помещается в вертикальных ячейках универсального стрельбового комплекса УКСК 3С14. Их устанавливают на корабли самого разного водоизмещения, от малых ракетных «Буянов» и «Каракуртов» до тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 «Орлан» при их модернизации. В перспективе это даст возможность ввести гиперзвуковые ракеты и в их боекомплект.

С подводных лодок эти ракеты пока не испытывали. Сообщалось, что такие тесты назначены на 2021 год. Пока же их проверяли только пусками со специальных погружных стендов. Сообщалось, что для тестов дооборудовали единственную лодку проекта 885 «Северодвинск».

Четвертое подводное поколение

Первую подводную лодку четвертого поколения проекта 885 «Ясень» начали строить еще 1993 году. Но передали ее флоту под названием «Северодвинск» для опытной эксплуатации лишь в 2014-м. Остальные представители семейства строятся уже по значительно измененному варианту 885М «Ясень-М». У них иные состав вооружения, оборудования и даже размеры.

По классификации все «Ясени» — это многоцелевые подводные лодки. Они оснащены не только торпедами, но и современными крылатыми ракетами. Это впервые дало возможность отечественным АПЛ высокоточно атаковать не только морские, но и наземные цели. Для атаки кораблей применяются сверхзвуковые «Ониксы». В модернизированном варианте дальность их полета достигает 800 км. Для ударов по сухопутным объектам предназначены «Калибры» с дальностью более 1,5 тыс. км.

Крылатая ракета «Оникс» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

На сегодня заключены контракты на восемь подводных крейсеров проекта 885М. Головная «Казань» уже проходит госиспытания в море. Еще одна — «Новосибирск» — спущена на воду в 2019 году и готовится к тестам. Гендиректор завода «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что строительство еще четырех субмарин ведется по графику, хотя и находится на ранней стадии. В их число входит и АПЛ «Пермь».

В июле прошлого года на «Севмаше» заложили еще два подводных крейсера проекта 885М — «Воронеж» и «Владивосток». Они с самого начала будут штатно оснащены «Цирконами». Но постройка этих кораблей только началась и по плану их сдача флоту назначена на 2027–2028 годы.

Антон Лавров