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Известия.ru

США проведут секретные учения для отражения наступления России и Китая

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Американские СМИ сообщают, что США проведут секретные учения для ответа России и Китаю. Пентагон запланировал виртуальную военную игру, передает телеканал «Известия». Сценарий маневров предполагает наступление мирового кризиса. Американцы планируют отражать наступление России в Прибалтике, вторжение Китая на Тайвань, а также глобальные кибератаки. В предыдущих учениях США признали свое поражение.

Американские СМИ сообщают, что США проведут секретные учения для ответа России и Китаю. Пентагон запланировал виртуальную военную игру, передает телеканал «Известия». Сценарий маневров предполагает наступление мирового кризиса. Американцы планируют отражать наступление России в Прибалтике, вторжение Китая на Тайвань, а также глобальные кибератаки. В предыдущих учениях США признали свое поражение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Проекты
Военные учения
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