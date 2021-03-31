США проведут секретные учения для отражения наступления России и Китая

Американские СМИ сообщают, что США проведут секретные учения для ответа России и Китаю. Пентагон запланировал виртуальную военную игру, передает телеканал «Известия». Сценарий маневров предполагает наступление мирового кризиса. Американцы планируют отражать наступление России в Прибалтике, вторжение Китая на Тайвань, а также глобальные кибератаки. В предыдущих учениях США признали свое поражение.

Американские СМИ сообщают, что США проведут секретные учения для ответа России и Китаю. Пентагон запланировал виртуальную военную игру, передает телеканал «Известия». Сценарий маневров предполагает наступление мирового кризиса. Американцы планируют отражать наступление России в Прибалтике, вторжение Китая на Тайвань, а также глобальные кибератаки. В предыдущих учениях США признали свое поражение.