ТУ-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два самолета Ту-142 выполнили полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, над Баренцевым морем их сопровождали Су-33, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов.

Истребители ВВС Норвегии и Великобритании сопровождали российские противолодочные самолеты Ту-142 во время полета над Норвежским и Северным морями, сообщает пресс-служба Северного флота.

"За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря", - говорится в сообщении.

Добавляется, что полет самолетов морской авиации Северного флота выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.