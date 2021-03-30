Польская стратегия «сдерживания» России через вмешательство во внутренние дела Беларуси.

На портале defence24.pl польский военный эксперт, доктор наук Марек Грыга предложил свою стратегию сдерживания «агрессии» Москвы.

Автор указывает, что Россия для возвращения статуса сверхдержавы может попытаться силовым методом изменить расклад сил в Центральной и Восточной Европе.

Условиями для проведения РФ военной операции могут быть:

ослабление сплоченности НАТО, например, путем разжигания политических и экономических конфликтов между отдельными государствами Европейского или Североатлантического союзов;

приведение к власти политических групп, не желающих наращивать военные расходы;

задействование значительных сил США в конфликте в Восточной Азии (например, с Китаем и/или Северной Кореей).

При этом должно быть организовано дезинформационное и пропагандистское воздействие на население и правящие элиты государств-членов Альянса.

Это должно сопровождаться интенсивной модернизацией российских вооруженных сил, а также укреплением политического, военного и экономического сотрудничества в рамках ОДКБ или Союзного государства Беларуси и России.

Марек Грыга дает оценку состояния вооруженных сил России, а именно Западного военного округа. По его мнению, именно часть войск этого объединения в состоянии захватить и контролировать страны Восточной и Центральной Европы.

Гипотетическая российская агрессия будет преследовать следующие цели:

уничтожение войск НАТО в Центральной и Восточной Европе в сочетании с оккупацией части региона;

ослабление войск Североатлантического союза на остальной части континента и лишение инициативы вернуть утраченные территории;

лишение возможностей доставки подкрепления из США и Канады;

создание на подконтрольных территориях новой администрации, вооруженных сил и служб безопасности, лояльных России;

недопущение вооруженных действий государств – членов НАТО, ранее не затронутых боевыми действиями в обмен на принуждение к миру на выгодных РФ условиях (например, исключающих возможность размещения вооруженных сил США на континенте).

По мнению эксперта, Польше следует ожидать объединенную мультидоменную операцию (т.е. на суше, в воздухе, на море, в информационном пространстве, включая киберпространство, и даже в космосе). Грыга выделяет два основных этапа такой операции:

воздушно-электронная операция (ракетно-воздушные удары и радиоэлектронная борьба) против центров принятия решений и стратегических объектов, а также средств массовой информации на глубину территорий стран НАТО в Европе. Ее основной целью будет парализовать системы управления и командования стран НАТО, а также дезорганизовать социальную и экономическую жизнь;

стратегическая операция уничтожения критически важной инфраструктуры, проводимая на суше, море и в воздухе на нескольких операционных направлениях на всю глубину территорий стран НАТО в Европе против объектов стратегического и оперативного уровня и основных группировок войск с целью их уничтожения и лишения противника ключевых возможностей по ведению боя (включая лишение возможностей доставки подкрепления из США).

По мнению автора, чтобы предотвратить агрессию России, очень важно препятствовать созданию вышеописанных условий. Для этого необходима долгосрочная комплексная стратегия, включающая невоенные инструменты (так называемые «мягкие») и военные («жесткие»), в которой Польше отведена очень важная роль.

Грыга считает, что, принимая во внимание недостаток возможностей для самостоятельного отражения атаки Москвы, Варшаве следует принять меры по поддержанию и укреплению единства Североатлантического альянса, в том числе по наращиванию военного потенциала в европейской части блока. Политические и дипломатические усилия необходимо направить на «убеждение» в агрессивных намерениях России стран – членов НАТО в западной и южной части континента.

Польский эксперт в первую очередь указывает на необходимость применения «мягких» инструментов, но на них мы остановимся позже. Что же касается использования «жестких» инструментов, для этого необходимо увеличение расходов на оборону, что даст реальный шанс на быстрое наращивание потенциала польских вооруженных сил.

Также следует сосредоточиться на создании единой системы управления государственной безопасности с использованием единой информационной платформы, что уже включено в положения последней редакции польской «Стратегии национальной безопасности».

Среди прочего автор указывает на необходимость развивать собственный наступательный потенциал радиоэлектронной борьбы. Все это должно сопровождаться наращиванием оборонительных и наступательных возможностей проведения операций в киберпространстве.

При этом не следует забывать о необходимости приобретения инструментов и компетенций, которые позволят как отражать кибератаки, так и проводить собственное воздействие на телеинформационные сети потенциального противника во время кризиса или войны. Реальные действия в этой сфере значительно затруднили бы противнику достижение целей первого этапа гипотетической агрессии.

Следующее направление модернизации Войска Польского, по мнению Грыги, должно быть связано с гипотетической стратегической операцией России по уничтожению критически важной инфраструктуры. Для этого Польше необходима интегрированная система ПВО/ПРО, отвечающая стандартам НАТО. Эксперт считает, что нельзя ограничиваться только реализацией программ «Висла» и «Нарев». Речь идет о необходимости приобретения разведывательных самолетов и беспилотников.

Для противостояния танковым войскам рекомендуется уже сейчас создать систему противотанковой обороны с применением современных противотанковых комплексов.

Грыге видится важность создания собственных разведывательных и ударных систем тактического и оперативного уровня по образцу американских или российских решений.

Возвращаясь к действиям невоенного характера, примечательно, что здесь особое место отведено поддержке стремлений белорусского гражданского общества к «демократическим» изменениям в Республике Беларусь.

Польский эксперт не скрывает, что постоянное содействие белорусской оппозиции, а также пробуждение ее «национальной идентичности» направлены на разрушение системы действующей власти и кругов, лояльных России, и смену их на более нейтральные политические силы. Речь идет о создании своеобразного «нейтрального буфера» между Россией и Польшей.

Следует подчеркнуть, что поддержка «демократических перемен» в Беларуси – это единственный «мягкий инструмент» предотвращения агрессии Москвы против Варшавы и даже всей Центральной и Восточной Европы, который приводит автор.

Наряду с этим рассматривается и вероятность российского военного вмешательства в случае гипотетической попытки смены государственного строя в Беларуси. Тут Грыга скорее уверен, что ввод российских войск в Беларусь маловероятен, поскольку потребует дополнительных расходов (включая финансовые), и более того это может противопоставить белорусское общество «интервенту», а также отрицательно повлиять на моральный дух белорусских вооруженных сил, которые в значительной степени основаны на службе по призыву.

Очевидно, что вопрос о возможном военном вмешательстве Москвы в белорусские политические процессы поднят не случайно. В НАТО готовят информационную кампанию по дискредитации стратегического учения России и Беларуси «Запад-2021». Негативный фон вокруг маневров будет формироваться в том числе и на теме возможности ввода российских войск для влияния на политические настроения в республике.

В общем же сценарий «российской агрессии» от польского военного специалиста укладывается в общую канву общенатовских заявлений об «агрессивности внешней политики РФ», что не меняет сути попыток обоснования вмешательства во внутренние дела Минска и прямых военных угроз со стороны Польши.

Николай Астровский