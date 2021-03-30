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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Модернизация и поставка новых вооружений как фактор повышения боевых возможностей ВС Беларуси

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Модернизация и поставка новых вооружений как фактор повышения боевых возможностей ВС Беларуси
Модернизация и поставка новых вооружений как фактор повышения боевых возможностей ВС Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Наблюдая за теряющей стабильность системой международных отношений, ведущие страны мира (и не только они) увеличивают свои военные бюджеты.

Примечательно, что наибольший рост оборонных расходов за прошлый год произошел в странах Европы, особенно в Польше и Прибалтийских республиках, где он составил 5,6% – то есть практически в три раза больше, чем средний показатель в мире.

Львиная доля этих расходов идет на развитие национальных вооруженных сил, в том числе за счет освоения новых технологий в сфере вооружений и военной техники.

В таких условиях главным вопросом для небольших государств, к которым относится и Республика Беларусь, является вопрос сохранения их суверенитета и независимости.

Белорусское государство не остается в стороне и делает все возможное, чтобы его армия соответствовала современным вызовам и угрозам, обладала высокими боевыми возможностями и уровнем боевой готовности к реагированию на них.

В этих целях минобороны Беларуси поступательно реализовывает планы по повышению боевых возможностей Вооруженных Сил. При этом одним из ключевых направлений является увеличение доли современного вооружения и военной техники.

К концу 2020 года за счет поступления в войска нового и модернизированного вооружения этот показатель составил около 70 процентов. В приоритете находилось развитие ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии.

Тенденции первого квартала 2021 года в данной сфере дают основания говорить о том, что приоритеты вряд ли изменятся.

По заявлению командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба, в этом году планируется получить на вооружение такие радиолокационные станции, как «Противник-Г» и «Восток». «Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35 и второй партии истребителей Су-30СМ» – сказал он.

Также командующий упомянул о тестировании новых бортовых комплексов обороны, использование которых, по его словам, значительно повысит уровень защиты находящихся в его подчинении подразделений.

Кроме того, генерал Голуб рассказал о перевооружении дивизионов зенитных ракетных войск, которые располагают комплексами С-300, но собираются перейти на использование С-400 и ЗРПК «Панцирь-С». В настоящее время ведется подготовка к заключению контракта на поставку этих комплексов.

По информации от Госкомвоенпрома Республики Беларусь,завершена разработка отечественной усовершенствованной ракеты для РСЗО «Полонез» и успешно проведены наземные испытания опытных образцов.

Напомним, что РСЗО «Полонез» – самая известная новинка белорусского ВПК. Систему приняли на вооружение ракетных войск и артиллерии в 2016-м. «Полонез» способен поражать живую силу и бронированную технику с высокой точностью на расстоянии до 200 км.

Ранее сообщалось, что стрельбы белорусскими ракетами для комплекса «Полонез» с дальностью до 300 км планируется провести в 2021 г. «В самое ближайшее время на территории иностранного государства состоится испытание ракеты. Наземные испытания прошли успешно и мы, конечно же, верим, что все у нас получится», – сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

Наверное, не стоит детально останавливаться на всех характеристиках упомянутых образцов вооружения, чтобы сказать о том, что боевые возможности соответствующих войск возрастут в разы с принятием их на вооружение.

Но для примера отметим, что у ЗРК С-300 зона поражения составляет: по дальности – от 5 до 75 км, по высоте – от 0,025 до 27 км, в то время как у ЗРК С-400 по дальности – от 2 до 400 км, по высоте – от 0,005 до 35 км. Максимальная скорость целей: для С-300 – до 1300 м/с,  для С-400 – 4800 м/с.

Увеличение дальности стрельбы в модернизированной версии РСЗО «Полонез» на 100 километров (до 300 км) также является существеннойпоправкой в боевых возможностях РВ и А.

Наличие дальнобойного высокоточного оружия в какой-то мере позволяет реализовывать так называемую концепцию «поражение вне зоны поражения», когда пусковая установка (комплекс) или носитель, применяя свои средства, находится вне зоны воздействия средств противника.

Таким образом, можно говорить о том, что развитие вооружения и военной техники, повышающее боевые возможности войск, в свою очередь, влечет за собой изменение способов ведения боевых действий и подходов к применению группировок войск (сил). При этом акцент делается на достижение перевеса над противником не за счет величины группировок войск, а путем обеспечения военно-технического и организационного превосходства над ним.

Владимир Вуячич

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Страны
Белоруссия
Польша
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-35
Полонез РСЗО
Противник-ГЕ
С-300
С-400 Триумф
Су-30
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