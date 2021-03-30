Модернизация и поставка новых вооружений как фактор повышения боевых возможностей ВС Беларуси.

Наблюдая за теряющей стабильность системой международных отношений, ведущие страны мира (и не только они) увеличивают свои военные бюджеты.

Примечательно, что наибольший рост оборонных расходов за прошлый год произошел в странах Европы, особенно в Польше и Прибалтийских республиках, где он составил 5,6% – то есть практически в три раза больше, чем средний показатель в мире.

Львиная доля этих расходов идет на развитие национальных вооруженных сил, в том числе за счет освоения новых технологий в сфере вооружений и военной техники.

В таких условиях главным вопросом для небольших государств, к которым относится и Республика Беларусь, является вопрос сохранения их суверенитета и независимости.

Белорусское государство не остается в стороне и делает все возможное, чтобы его армия соответствовала современным вызовам и угрозам, обладала высокими боевыми возможностями и уровнем боевой готовности к реагированию на них.

В этих целях минобороны Беларуси поступательно реализовывает планы по повышению боевых возможностей Вооруженных Сил. При этом одним из ключевых направлений является увеличение доли современного вооружения и военной техники.

К концу 2020 года за счет поступления в войска нового и модернизированного вооружения этот показатель составил около 70 процентов. В приоритете находилось развитие ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии.

Тенденции первого квартала 2021 года в данной сфере дают основания говорить о том, что приоритеты вряд ли изменятся.

По заявлению командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба, в этом году планируется получить на вооружение такие радиолокационные станции, как «Противник-Г» и «Восток». «Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35 и второй партии истребителей Су-30СМ» – сказал он.

Также командующий упомянул о тестировании новых бортовых комплексов обороны, использование которых, по его словам, значительно повысит уровень защиты находящихся в его подчинении подразделений.

Кроме того, генерал Голуб рассказал о перевооружении дивизионов зенитных ракетных войск, которые располагают комплексами С-300, но собираются перейти на использование С-400 и ЗРПК «Панцирь-С». В настоящее время ведется подготовка к заключению контракта на поставку этих комплексов.

По информации от Госкомвоенпрома Республики Беларусь,завершена разработка отечественной усовершенствованной ракеты для РСЗО «Полонез» и успешно проведены наземные испытания опытных образцов.

Напомним, что РСЗО «Полонез» – самая известная новинка белорусского ВПК. Систему приняли на вооружение ракетных войск и артиллерии в 2016-м. «Полонез» способен поражать живую силу и бронированную технику с высокой точностью на расстоянии до 200 км.

Ранее сообщалось, что стрельбы белорусскими ракетами для комплекса «Полонез» с дальностью до 300 км планируется провести в 2021 г. «В самое ближайшее время на территории иностранного государства состоится испытание ракеты. Наземные испытания прошли успешно и мы, конечно же, верим, что все у нас получится», – сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

Наверное, не стоит детально останавливаться на всех характеристиках упомянутых образцов вооружения, чтобы сказать о том, что боевые возможности соответствующих войск возрастут в разы с принятием их на вооружение.

Но для примера отметим, что у ЗРК С-300 зона поражения составляет: по дальности – от 5 до 75 км, по высоте – от 0,025 до 27 км, в то время как у ЗРК С-400 по дальности – от 2 до 400 км, по высоте – от 0,005 до 35 км. Максимальная скорость целей: для С-300 – до 1300 м/с, для С-400 – 4800 м/с.

Увеличение дальности стрельбы в модернизированной версии РСЗО «Полонез» на 100 километров (до 300 км) также является существеннойпоправкой в боевых возможностях РВ и А.

Наличие дальнобойного высокоточного оружия в какой-то мере позволяет реализовывать так называемую концепцию «поражение вне зоны поражения», когда пусковая установка (комплекс) или носитель, применяя свои средства, находится вне зоны воздействия средств противника.

Таким образом, можно говорить о том, что развитие вооружения и военной техники, повышающее боевые возможности войск, в свою очередь, влечет за собой изменение способов ведения боевых действий и подходов к применению группировок войск (сил). При этом акцент делается на достижение перевеса над противником не за счет величины группировок войск, а путем обеспечения военно-технического и организационного превосходства над ним.

Владимир Вуячич