Египтянам понравились российские пассажирские вагоны

Национальное управление египетских железных дорог объявило о возможности получения гражданами страны абонементов для путешествий на вагонах российского производства, оборудованных динамической вентиляцией. Об этом пишет популярная египетская газета Al-Masry Al-Youm.

Данная услуга может быть оформлена во всех кассах на территории страны. Издание отмечает со ссылкой на профильное ведомство, что абонемент для путешествий в вагонах российского производства будет пробиваться на разные периоды (на 1, 3, 9 и 12 месяцев) по желанию каждого пассажира.

Стоит отметить, что вагоны производства российского предприятия, которыми заменяют старые, морально и физически устаревшие платформы, пользуются большой популярностью в Египте. В социальных сетях египтяне не скрывают восторгов от дизайна и удобства российской продукции. Впрочем, встречаются и негативные отзывы. Они касаются, в основном, конструкции сидений и чрезмерно высокой цены билета на «русский поезд».

Примечательно, один из пользователей выложил на YouTube видео, благодаря которому и иностранные пользователи могут сравнить условия в старых поездах с имеющимися в новых современных вагонах.

Новые пассажирские вагоны собраны на Тверском вагоностроительном заводе в рамках контракта, который российско-венгерский консорциум «Трансмашхолдинг Венгрия Кфт» и компания «Египетские национальные железные дороги» подписали в сентябре 2018 года. Договор предусматривает изготовление и поставку 1300 пассажирских вагонов различных моделей 1, 2 и 3 класса.

Вагоны для Египта успешно прошли сертификационные испытания в Венгрии, на базе научно-исследовательского института KTI, где, помимо прочего, измерялся уровень создаваемого подвижным составом шума, динамические испытания ходовых качеств и тормозной системы. Тесты проводились на скоростях 80 км/час и 120 км/час.

В этом и следующем году в арабскую страну будут морским путем отправлены несколько партий вагонов. Завершение контракта запланировано в 2023 году.

Для РФ это очень важный иностранный заказ на промышленную продукцию, особенно примечательный тем, что связан именно с гражданской сферой, а не с военной.

Стоит отметить, что, несмотря на все хвалебные отзывы в адрес пассажирских вагонов производства РФ, локомотивы ES30ACi для своих железных дорог египтяне закупили все-таки в Соединённых Штатах. В настоящее время они поставляются Wabtec в рамках контракта ранее заключенного арабской стороной с General Electric.