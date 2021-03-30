Серийное производство первого российского электрокара Zetta начнётся до конца этого года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство первого российского электромобиля планируют запустить до конца года. Ранее электрокар планировали начать производить серийно в 2020 году.

Отмечается, что министр протестировал автомобиль, посетив технопарк «Жигулевская долина» в Тольятти Самарской области.

Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией и интерьером до конца, чтобы он уже был штатным. С учетом того что у него здесь ограничение стоит, сложно понять по динамике, но по управлению достаточно комфортно. Основа есть, но с материалом продолжим работать, чтобы потребителю она понравилась, — заявил Денис Мантуров журналистам.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с запасом хода в 180 километров на одной зарядке и стоимостью от 550 тысяч рублей. В начале года руководитель компании попал под уголовное дело из-за задержки с выплатой зарплаты. В Instagram Zetta сообщалось, что проект поставлен на паузу, но комментариев по ситуации не будет.