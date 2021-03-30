Войти
Industry Hunter

Серийное производство первого российского электрокара Zetta начнётся до конца этого года

430
0
0
Серийное производство первого российского электрокара Zetta начнётся до конца этого года
Серийное производство первого российского электрокара Zetta начнётся до конца этого года.
Источник изображения: industry-hunter.com

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство первого российского электромобиля планируют запустить до конца года. Ранее электрокар планировали начать производить серийно в 2020 году.

Отмечается, что министр протестировал автомобиль, посетив технопарк «Жигулевская долина» в Тольятти Самарской области.

Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией и интерьером до конца, чтобы он уже был штатным. С учетом того что у него здесь ограничение стоит, сложно понять по динамике, но по управлению достаточно комфортно. Основа есть, но с материалом продолжим работать, чтобы потребителю она понравилась, — заявил Денис Мантуров журналистам.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с запасом хода в 180 километров на одной зарядке и стоимостью от 550 тысяч рублей. В начале года руководитель компании попал под уголовное дело из-за задержки с выплатой зарплаты. В Instagram Zetta сообщалось, что проект поставлен на паузу, но комментариев по ситуации не будет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
Похожие новости
09.11.2020
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
03.12.2019
На 35-м судоремонтном заводе ведутся активные работы по реконструкции сухого дока
16.02.2016
Путин в Челнах: непробиваемый «Тайфун», «по-хорошему агрессивный КАМАЗ» и тараканы-киборги
24.02.2015
"Калашников" начнет выпускать разведывательные беспилотники и катера
21.10.2014
Минпромторг рассчитывает на новые контракты по поставкам самолетов "Сухой суперджет 100" в Индонезию
24.01.2014
Ноль лучше минуса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:46
  • 16
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области