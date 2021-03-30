Королевский флот Великобритании получил роботизированные катера Madfox

Катер Madfox

Королевские ВМС Великобритании получили в свое распоряжение автономный роботизированный катер Madfox. После всесторонних испытаний он будет принят на вооружение в рамках новой стратегии ведения войны с участием сил быстрого реагирования.

Основа Madfox – автономный катер Mast-13, последний в линейке надводных судов L3Harris MAST, прошедшей ходовые испытания в течение полутора лет в Лаборатории оборонной науки и техники ВМС Великобритании. В ходе испытаний отрабатывалось взаимодействие автономных передовых сил с HMS Albion (серия кораблей Королевского флота). Будучи оснащенным специальной мачтой, Madfox будет способен как к удаленным, так и к автономным операциям, включая самостоятельную навигацию при взаимодействии с находящимися рядом судами. С помощью современных датчиков катер сможет выполнять разведывательные миссии, заниматься патрулированием и охраной судов совместно со строящимися новыми фрегатами типов 26 и 31. Помимо этого, предполагается выпуск его надувной версии.