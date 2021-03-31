Daily Express (Великобритания): истребители королевских ВВС подняты по тревоге для перехвата российских бомбардировщиков

Автор статьи старается весь сенсационный сок из того факта, что британские истребители вылетели на перехват российских бомбардировщиков в районе Шетландских островов. Для справки: эти острова расположены в более чем 150 километрах от нелюдимого северного берега Британии, находящегося к юго-западу от Шетландских островов. Другая ближайшая страна — Норвегия, она расположена в 300 километрах к северо-востоку. Британские самолеты над Балтикой куда ближе подлетают к Питеру, второй столице России.

Вылет истребителей произошел в тот момент, когда самолеты из РФ приблизились к воздушному пространству Британии. Путин испытывает терпение Соединенного Королевства.

Самолеты ВВС Британии были сегодня подняты в воздух по тревоге в тот момент, когда бомбардировщики РФ опасно близко подлетели к нашему воздушному пространству.

Элитные истребители "Тайфун" (Typhoon) поднялись в воздух с авиабазы Королевских ВВС в Лоссимуте (Шотландия) примерно в восемь часов утра для перехвата самолетов Владимира Путина. К ним присоединился также воздушный заправщик королевских ВВС "Вояджер" (Voyager), который позволяет "Тайфунам" следить за российскими бомбардировщиками столько, сколь будет нужно.

Веб-сайт FlightRadar показал, как этот самолет двигался над Северным морем к северу от Шетландских островов для облета российских самолетов и демонстрации возможностей британских военных.

По данным этого сайта, истребители и бомбардировщики вернулись на свои базы примерно в 10 часов утра.

Российская провокация является последней в серии тестов, которым это бывшее коммунистическое государство подвергает Королевские военно-воздушные силы.

Ранее в этом месяце российский самолет пролетел вблизи Шетландских островов, что заставило британских военных поднять по тревоге в воздух "Тайфуны" при поддержке авиазаправщика "Вояджер".

Такой же инцидент произошел за несколько дней до этого, когда на перехват были отправлены две пары британских "Тайфунов" с базы Лоссимут, расположенной вблизи округа Мори на северо-востоке Шотландии, тогда как третий самолет был поднят с авиабазы Королевских ВВС в Конингсби в графстве Линкольншир.

Пока еще неизвестны типы использованных сегодня российских самолетов, однако ранее Путин направлял на выполнение таких миссий бомбардировщики Ту - 95 "Русские медведи".

Ту-95 могут иметь на своем борту ядерные бомбы, и они часто проводят учения в северной части Атлантики, что регулярно вызывает ответные действия со стороны Британии и ее союзников по НАТО.

Эти сообщения появились в тот момент, когда российский президент продолжает тестировать военные возможности Соединенного Королевства как внутри страны, так и за ее пределами.

Помимо использования обычной военной техники для тестирования возможностей Соединенного Королевства, Россия все чаще применяет кибероружие.

На прошлой неделе Россия попыталась блокировать жизненно важные навигационные сигналы самолетов королевских ВВС в тот момент, когда они взлетали со своей базы на Кипре. (Так в тексте. Двумя абзацами ниже можно прочитать, что никаких доказательств участия именно России в радиоэлектронной борьбе с британскими самолетами у англичан нет, они просто исходят из того, что рядом находились всего две оппонирующие Британии военные силы - сирийская и российская. Турецкое, греческое и израильское участие в инциденте автор исключает без всяких на то оснований - прим. ред.).

Источники в военной разведке сообщили о том, что "враждебное государство" совершает регулярные попытки заглушить сигналы бортовых спутниковых коммуникационных систем на транспортных самолетах A400M при их взлете с солдатами на борту с авиабазы Акротири.

Ни одна из этих электронных атак не сработала, однако в случае успеха могли бы быть и жертвы.

Эксперты в области обороны считают, что только два враждебных государства, с учетом расстояния, могли попытаться заглушить сигналы, - это Россия и Сирия.

А Россия считается единственным государством, способным предпринять такого рода атаку.

Вот что сказал с интервью газете Times источник из структур национальной безопасности: "Россия пытается заглушить наши поднимающиеся в воздух самолеты, и все это часть ее активности, осуществляемой ниже порогового уровня".

"Активность ниже порогового уровня состоит в том, чтобы устроить конфронтацию, но избежать при этом конфликта".

"Это пример того, как другое государство проявляет враждебность и безрассудство, не имея для этого явных причин".

"Речь идет о транспортных самолетах, которые доставляют запасные части, и это не истребители".

Последний раз угроза кибервойны со стороны России возникла после того, как руководители британской обороны пообещали занять "более жесткую позицию" в связи с "ухудшением" глобальной среды в области безопасности.

Россия упоминается как "самая серьезная угроза" для национальной безопасности Британии в "Комплексном обзоре" (Integrated Review), в котором излагаются наши планы относительно обновления "концепции сдерживания" (deterrence posture) перед лицом растущих угроз со стороны враждебных государств и негосударственных игроков.

Оливер Притчард-Джоунс (Oliver Pritchard-Jones)