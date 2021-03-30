Полет ракетоносцев Ту-160 в сопровождении истребителей МиГ-31 сняли на видео

Министерство обороны России показало в понедельник, 29 марта, видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в сопровождении истребителей МиГ-31.

Ракетоносцы дальней авиации пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Полет продолжался более 8 часов. В небе ракетоносцев сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ РФ.

В ведомстве отметили, что дальняя авиации регулярно совершает полеты над нейтральными водами Балтийского и Черного морей, Тихого океана, а также Северной Атлантики и Арктики.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает RT.

10 марта первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02, передали для проведения предварительных испытаний. Самолет осуществил перелет с Казанского авиазавода имени Горбунова. Его пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. Полет прошел в штатном режиме.