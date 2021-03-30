Войти
Известия.ru

Полет ракетоносцев Ту-160 в сопровождении истребителей МиГ-31 сняли на видео

393
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России показало в понедельник, 29 марта, видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в сопровождении истребителей МиГ-31.

Ракетоносцы дальней авиации пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Полет продолжался более 8 часов. В небе ракетоносцев сопровождали истребители МиГ-31 морской авиации ВМФ РФ.


В ведомстве отметили, что дальняя авиации регулярно совершает полеты над нейтральными водами Балтийского и Черного морей, Тихого океана, а также Северной Атлантики и Арктики.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает RT.

10 марта первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02, передали для проведения предварительных испытаний. Самолет осуществил перелет с Казанского авиазавода имени Горбунова. Его пилотировал экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. Полет прошел в штатном режиме.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
МиГ-31
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Похожие новости
27.01.2021
В добрый Севморпуть: перехватчики МиГ-31БМ прикроют арктическую трассу
22.06.2020
Холодная игра: стратегическая авиация США активизировалась в Арктике
05.04.2019
Истребители НАТО полетали с российскими самолетами
01.04.2019
Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над северными морями
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:46
  • 16
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области