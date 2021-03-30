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Известия.ru

Илон Маск сообщил о переносе запуска корабля Starship

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Американский предприниматель, основатель Tesla Илон Маск сообщил о переносе запуска корабля Starship компании SpaceX, который должен был состояться 29 марта.

«Инспектор Федерального управления гражданской авиации США (FAA) не смог вовремя добраться до Звездной базы, для того чтобы осуществить запуск сегодня», — написал он на странице в Twitter.

Маск отметил, что на данный момент процесс откладывается до 30 марта.

3 марта в ходе испытательного полета прототип корабля Starship SN10 поднялся на высоту около 10 км, развернулся, совершил посадку, но спустя несколько минут взорвался. Это уже третье испытание, во время двух предыдущих корабли также взорвались. Как написал Илон Маск в Twitter 9 марта, причиной взрыва стала утечка гелия в двигатель.

При этом опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что запущенный компанией SpaceX прототип корабля Starship SN10 мог взорваться при приземлении из-за попадания паров горючего в хвостовую часть.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
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