Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): наступление европейской дипломатии на Ливию

Бывший министр иностранных дел Ливии пытается спрогнозировать, чем обернется для его страны возобновление интереса США к ливийской проблеме и стремление Европы действовать сообща в вопросе мирного урегулирования. Очевидно, что главы МИД Франции, Германии и Италии доставили ливийскому правительству важное послание. Но как быть с Россией и Турцией?

На саммит НАТО подоспела "европейская кавалерия": министры иностранных дел Франции, Германии и Италии, которые два дня назад вернулись из Триполи. На днях в Брюсселе состоялась встреча министров альянса, а главным гостем стал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, недавно вернувшийся из Ливии, встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча министров, которая должна была продлиться всего 20 минут, растянулась на целый час. Нет никаких сомнений в том, что министры иностранных дел Франции, Германии и Италии доставили "горячее" послание новому ливийскому правительству. Ливийский кризис стал главной темой на европейской и американской политической арене. Встреча министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе, состоявшаяся по возвращении европейских министров из Ливии, свидетельствует о возобновлении интереса Америки к ливийской проблеме и стремлении Европы действовать сообща.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Манфи на днях прибыл с визитом в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер в ходе переговоров заявил о возвращении Франции в Ливию. Он выразил полную поддержку переходному Правительству национального единства, а также сообщил о возобновлении работы посольства Франции в Триполи. Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость вывода всех иностранных сил с ливийской территории. Франция имеет не только общие интересы, но и разногласия с некоторыми европейскими государствами в отношении Ливии, в частности с Италией. Обе страны всегда конкурировали в нефтегазовой отрасли, так как Италия имеет здесь свои интересы. Раньше она покрывала 35% своего ежегодного потребления энергии за счет ливийской нефти.

Итальянская компания Eni - один из крупнейших иностранных нефтедобытчиков в Ливии - контролирует подводный трубопровод, по которому ливийский газ идет напрямую в Италию. Следует отметить, что итальянцы больше всего пострадали от нелегальной миграции из Ливии, в дополнение к большим экономическим потерям из-за краха ливийского рынка. Ливия была одним из крупнейших потребителей итальянских товаров, в том числе мебели, продуктов питания, одежды и автомобилей. Главы МИД европейских стран на пресс-конференции с министром иностранных дел Ливии Наджлой аль-Манкуш единодушно выступили за то, чтобы все иностранные силы как можно скорее покинули ливийскую территорию. По их словам, это станет залогом успеха президентских и парламентских выборов, проведение которых запланировано на конец этого года. Ливийский кризис имеет несколько проблем, и все они затрагивают европейскую безопасность и экономические интересы.

Российское военное присутствие в Ливии, несомненно, стало предметом обсуждения министров иностранных дел стран НАТО, собравшихся на саммите в Брюсселе на прошлой неделе. В регионе Восточного Средиземноморья тлеет конфликт из-за члена НАТО - Турции, которая покупает российские зенитно-ракетные системы, несмотря на решительное противодействие со стороны США. Важным событием в трехсторонней европейской инициативе является заинтересованность Франции и лично президента Макрона. В настоящее время Франция сталкивается с серьезными проблемами в сахаро-сахельском регионе, куда она отправила почти 5 тысяч французских военнослужащих, чтобы те противостояли постоянно расширяющимся и все более жестоким террористическим операциям.

За последние несколько дней боевики террористической группировки ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред.) убили почти 200 человек в Нигере. Таким образом, восстановление безопасности и стабильности в Ливии станет решающим фактором в противодействии экстремизму в странах Сахеля и Сахары, особенно в Чаде и Нигере, граничащих с ливийским государством. Серьезным вызовом, стоящим перед европейскими политическими усилиями, является вывод иностранных сил из Ливии, в том числе российских и турецких войск. Россия развернула свои силы на юге Ливии и наладила логистику в центральных и южных регионах страны. Получится ли вывести российские силы до следующих выборов в Ливии? Какова будет цена?

Турция же сыграла решающую роль в срыве планов Халифы Хафтара в отношении Триполи, но не смогла ослабить его контроль над востоком и югом страны. Что же предпримут Европа и США, чтобы переходное Правительство национального единства смогло договориться с Турцией о том, чтобы ее войска покинули территорию страны, пока они укрепляют соглашение, подписанное с ливийским правительством?

Турция сделала свое военное присутствие в Ливии "козырем" в борьбе за нефтяные богатства в Восточном Средиземноморье, и я не думаю, что она так легко от него откажется. Многие страны ведут "молчаливая битву" за Ливию и возобновляемые источники энергии, в том числе ряд европейских государств, включая Италию, Францию и Германию. Исследования, проведенные вышеупомянутыми странами, подтверждают, что Ливия - крупнейший источник солнечной энергии, и пустыня, простирающаяся от Марзука до границ Египта и Судана, способна производить солнечной энергии больше, чем любой другой регион в мире. Ее легко экспортировать по подводным кабелям в страны Южной Европы. Кроме того, нельзя забывать о ветре - еще одном важном источнике возобновляемой энергии. Исключительная экономическая зона делает Ливию ареной для мировой экономической битвы. Средиземноморское побережье Ливии протянулось почти на 1800 километров в длину и 280 километров в глубину. Оно представляет собой крупнейший резервуар нефти и газа во всем регионе. Таким образом, любое государство сможет извлечь выгоду из инвестиций в Ливию, но сначала необходимо восстановить страну, обеспечить мир, создать национальную армию и силы безопасности, восстановить государственные институты и инфраструктуру. Откроет ли широкомасштабное наступление европейской дипломатии на Ливию новые горизонты?

Абдель Рахман Шалгам (عبد الرحمن شلقم)