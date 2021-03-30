Сотрудники Минпромторга попались на взятке

Правоохранительные органы задержали двух сотрудников отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли РФ Андрея Бандурова и Сослана Гериева.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Бандуров Андрей Александрович, который является ведущим специалистом-экспертом отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега - консультант того же отдела Гериев Сослан Валерьевич. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), — рассказал источник.

Санкция инкриминируемой чиновникам статьи предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.