МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает в понедельник Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Продолжительность полета составила более восьми часов", - говорится в релизе.

Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".