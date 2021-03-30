Войти
РИА Новости

Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

315
0
0
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М.
Источник изображения: © Фото : ОАК

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщает в понедельник Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Продолжительность полета составила более восьми часов", - говорится в релизе.

Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

По заявлению Минобороны, все полеты самолетов ВКС России выполняются "в строгом соответствии с международными правилами".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
МиГ-31
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Похожие новости
30.03.2021
Стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили 8-часовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями
19.02.2021
Крылья Арктики
15.10.2020
Российские Ту-160 совершили 12-часовой полет над северными морями
01.04.2019
Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над северными морями
01.04.2019
В Минобороны рассказали о плановом полете двух Ту-160
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:46
  • 16
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области