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Российская газета

Россия и Узбекистан заявили о планах развивать военное сотрудничество

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Фдаги России и Узбекистана. Источник: podrobno.uz.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и его узбекский коллега Шухрат Халмухамедов обсудили в Москве перспективы российско-узбекистанского военного сотрудничества. Как подчеркнул на встрече Валерий Герасимов, российское военное ведомство рассматривают Узбекистан как стратегического партнера России в Центрально-Азиатском регионе.

"Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения региональной стабильности. Мы намерены развивать его и дальше", - сказал Герасимов.

Он отметил, что отношения между странами носят союзнический характер, а народы России и Узбекистана связаны многовековыми узами дружбы.

В ходе переговоров Герасимов предложил подвести итоги двустороннего сотрудничества и наметить перспективы дальнейших действий. Также глава российского генштаба поздравил коллегу с назначением на должность начальника Генерального штаба - первого заместителя министра обороны Вооруженных сил республики.

В свою очередь Шухрат Халмухамедов, заявил, что Россия является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере, а также крупнейшим партнером в области оснащения национальных Вооружённых сил вооружением.

По его словам, регулярно проводимые штабные переговоры между вооруженными силами двух стран позволяют проанализировать текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, такие контакты позволяют определить наиболее перспективные, важные направления для активизации по всем направлениям взаимодействия.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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