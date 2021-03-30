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Российская газета

Подлодки проекта "Борей-А" получат новейшее спецпокрытие

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Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А") К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) в Североморске 15.09.2020
Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А") К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) в Североморске 15.09.2020.
Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

Подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" получат новейшее спецпокрытие для своих корпусов, что значительно повысит скрытность этих подлодок, а также других субмарин.

Пластина спецпокрытия представляет из себя несколько запрессованных слоев различных резин. При этом центральный - самый толстый слой содержит каналы особой конфигурации. Такая конструкция обеспечивает им хорошую звукопоглощающую и отражающую способность. Уже не секрет, что уникальные покрытия изготавливают на Чебоксарском производственном объединении им. В.И. Чапаева. Здесь реализован полный цикл их производства - от подготовки компонентов, изготовления резиновых смесей и полуфабрикатов до серийного выпуска и акустических испытаний готовой продукции.

Пластины выпускаются с различными гидроакустическими параметрами как для дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка", так и атомных субмарин: "Борей", "Ясень", "Ясень-М" и "Борей - А".

"Для разных типов подлодок выпускаются специальные покрытия со своими уникальными техническими характеристиками. Сейчас завершилась модернизация новейшего покрытия для подлодок проекта "Борей-А", которое будет запущено в производство уже в мае этого года, - рассказал гендиректор холдинга "Технодинамика", в который входит чебоксарское предприятие, Игорь Насенков. - Учитывая значимость спецпокрытий, в 2019 году было завершено технологическое переоснащение производства гидроакустических покрытий для нужд Минобороны России. В результате удалось увеличить мощности предприятия и решить задачи по совершенствованию акустических, эксплуатационных и ресурсных свойств самих пластин. Сегодня предприятие ежегодно может выпускать до 1500 тонн спецпокрытий, обеспечивающих надежную защиту отечественных подлодок".

Справка "РГ"

Гидроакустические пластины крепятся на легкий корпус подлодки снаружи с помощью герметика, дополнительно фиксируются специальными винтами и покрываются защитной краской. Вес пластины может достигать 80 кг, при этом для одной субмарины требуется несколько тысяч таких изделий. Российские резиновые спецпокрытия считаются одними из лучших в мире.


Сергей Птичкин

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Страны
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Технодинамика
Проекты
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
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