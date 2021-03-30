Стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили 8-часовой полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Два российских "стратега" Ту-160 "Белый лебедь" выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 8 часов", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 морской авиации ВМФ России, сказали в военном ведомстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Там добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.