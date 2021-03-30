Военный GPS стал более защищённым

Подмену или глушение сигнала GPS часто используют для защиты военных и гражданских объектов. Теперь сделать это будет сложнее, по крайней мере, для военных задач. Вчера, 28 марта, портал c4isrnet.com сообщил о том, что США начали поставлять союзникам приёмники GPS с защитой от помех.

На орбите Земли уже находятся около 20 спутников GPS с поддержкой сигнала M-Code. Он разработан для военных и обеспечивает повышенную защиту от помех и средств глушения. Но из-за задержки компанией Raytheon Technologies разработки наземных систем с поддержкой M-Code новые приёмники спутниковой навигации только сейчас начали поступать военным.

Рендер спутника GPS III Источник изображения: c4isrnet.com

Первым после США пользователем приёмников Military GPS User Equipment (MGUE) стала Канада. Вскоре приёмники также получат Франция, Германия, Великобритания и Южная Корея, а до конца года — Австралия, Италия, Швеция и Нидерланды.

Кроме того, США активно наращивают на орбите группировку спутников GPS нового поколения.