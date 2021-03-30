Войти
WarSpot

Военный GPS стал более защищённым

398
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Подмену или глушение сигнала GPS часто используют для защиты военных и гражданских объектов. Теперь сделать это будет сложнее, по крайней мере, для военных задач. Вчера, 28 марта, портал c4isrnet.com сообщил о том, что США начали поставлять союзникам приёмники GPS с защитой от помех.

На орбите Земли уже находятся около 20 спутников GPS с поддержкой сигнала M-Code. Он разработан для военных и обеспечивает повышенную защиту от помех и средств глушения. Но из-за задержки компанией Raytheon Technologies разработки наземных систем с поддержкой M-Code новые приёмники спутниковой навигации только сейчас начали поступать военным.

Рендер спутника GPS III

Источник изображения: c4isrnet.com

Первым после США пользователем приёмников Military GPS User Equipment (MGUE) стала Канада. Вскоре приёмники также получат Франция, Германия, Великобритания и Южная Корея, а до конца года — Австралия, Италия, Швеция и Нидерланды.

Кроме того, США активно наращивают на орбите группировку спутников GPS нового поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Италия
Канада
Нидерланды
США
Франция
Швеция
Южная Корея
Компании
Raytheon
Проекты
GPS
Похожие новости
06.11.2014
Положение стран-экспортеров вооружений на рынке стран АТР в 2006-2013 гг.
30.11.2011
Суровая судьба дизель-электрических подлодок
06.05.2010
Пресс-релиз о Международной выставке «СОФЕКС - 2010»
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:46
  • 16
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области