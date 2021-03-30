Видео: Су-30 провели ночные полеты с пуском ракет над Ладожским озером

Экипажи тяжелых многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-30СМ выполнили ночные полеты и пуски авиационных управляемых средств поражения над Ладожским озером в Карелии. В небо поднималась эскадрилья Курского истребительного авиационного полка. За действиями военнослужащих можно понаблюдать на видео.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, летчики с помощью оптико-электронного средства прицеливания идентифицировали воздушные цели условного неприятеля. Они уничтожили их, выпустив ракеты класса "воздух-воздух" ближнего боя. Мишенями стали световые бомбы. Их запускали на высоте восемь тысяч метров.

Кроме того, в ночных вылетах молодые летчики отработали перехваты самолетов, принуждая их к посадке, вели наступательный и оборонительный бои. Всего выполнили 15 пусков ракет с общим полетным временем около 20 часов. Были задействованы порядка ста военнослужащих и десять самолетов.

Летчики подтвердили квалификацию и заступят на боевое дежурство по охране и обороне южных границ России в Курской области.

Светлана Цыганкова