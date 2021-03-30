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ТАСС

В Белоруссию прибыла делегация ВКС России для подготовки учений "Запад-2021"

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Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

Совместные белорусско-российские учения пройдут в сентябре на территории обоих государств

МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Делегация Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации прибыла в Белоруссию для подготовки учений "Запад-2021", которые пройдут осенью нынешнего года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В период с 29 марта по 2 апреля в Беларуси с рабочим визитом будет находиться делегация Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации. Цель рабочего визита - рекогносцировка мест проведения совместного стратегического учения "Запад - 2021", а также дальнейшее взаимодействие по вопросу формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Совместные белорусско-российские учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на территории обоих государств.

Ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии сообщила, что на территории республики планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО согласно договоренностям, достигнутым оборонными ведомствами двух стран. Ожидается, что на базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил России, а также совместное выполнение учебно-боевых задач.

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