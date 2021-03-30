Войти
Российская газета

Российский "Корнет" применили на американо-марокканских учениях

462
0
0
Источник изображения: rg.ru

Противотанковые ракетные комплексы "Корнет" российского производства имеют высокую эффективность против хорошо защищенных основных боевых танков, других образцов бронетехники, а также низколетящих летательных аппаратов.

Свои тактико-технические характеристики эти ПТРК неоднократно подтверждали не только на испытательных и войсковых полигонах, но и в ходе реальных боевых действий в различных горячих точках.

В настоящее время "Корнеты" в иностранных армиях стали устанавливать на различные колесные и гусеничные боевые машины. Например, в Турции они смонтированы на бронеавтомобилях PARS 4x4 и на самоходных пусковых установках Kaplan-10.

В сухопутных войсках Ирака имеются автомобили Humvee, вооруженные такими ПТУР. Известно, что их задействовали в операциях против боевиков незаконных вооруженных формирований.

Марокканские военные также применяют американские внедорожники для установки таких противотанковых систем. В отличие от иракского варианта, где пусковые установки находятся на крыше, во вращающихся пулеметных турелях, здесь они помещены в кузова.

В ходе совместных американо-марокканских учений командующий сухопутными войсками НАТО Роджер Клотье получил возможность ознакомиться с "Корнетом". Генерал-лейтенант не только оценил возможности ПТРК, но и лично посмотрел в прицел, поняв, что видит оператор, когда наводит ракету на какой-нибудь бронеобъект противника.



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Марокко
Россия
США
Турция
Продукция
HMMWV
Корнет
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
21.10.2020
Джавелиновый пшик
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
25.04.2013
России необходимо «полноценное» возвращение на рынок ВиВТ стран Северной Африки и Ближнего Востока
11.03.2012
Реванш своими руками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 12:46
  • 16
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 12:01
  • 1
Египтянам понравились российские пассажирские вагоны
  • 30.03 11:55
  • 1
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 11:46
  • 1
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 11:08
  • 60
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 30.03 08:01
  • 2
Турция построила субмарину с анаэробным двигателем
  • 30.03 07:53
  • 2
Норвегия заблокировала покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
  • 30.03 07:40
  • 13
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 30.03 06:24
  • 2
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 30.03 00:05
  • 4
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 29.03 19:31
  • 1
Защитим любой ценой
  • 29.03 15:46
  • 1
Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало
  • 29.03 15:42
  • 1
Российский адмирал назвал учения атомных подлодок сигналом для США
  • 29.03 13:14
  • 119
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 29.03 13:08
  • 29
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области