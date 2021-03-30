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Российская газета

Моторикша с ракетами: необычную РСЗО создали в Нигерии

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В интернете появилось фото необычной боевой техники.

Как сообщает в своем блоге dambiev, речь идет о бронированной РСЗО, которую автор называет моторикшей.

Причем на вооружении этой боевой единицы, чем-то смахивающей на постапокалиптический закрытый бронелистами мотороллер, имеется достаточно серьезная для такой компактной машины пусковая установка. Она состоит из 40 направляющих для 80-миллиметровых неуправляемых реактивных снарядов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нигерии может появится колесный танк с башней от Т-72М1.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
Продукция
Т-72
Проекты
ИТ
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