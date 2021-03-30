Больше не лидеры: США проигрывают радиоэлектронную войну

США признали потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе

США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, говорится в докладе американской Счетной палаты. При этом, как пишут аналитики, главные вызовы в этой сфере Вашингтону бросают Москва и Пекин. «Газета.Ru» разбиралась с деталями этого документа.

Россия и Китай значительно улучшили свои возможности в сфере проведения операций в электромагнитном спектре, пришли к выводу специалисты Счетной палаты США, подготовившие доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина для подкомитета Палаты представителей по кибернетике, инновационным технологиям и информационным системам.

Как пишут американские эксперты, Москва, по сравнению с Вашингтоном, ушла далеко вперед в развитии таких средств. И это касается уже существующих систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также электромагнитного оружия, которое находится на стадии испытаний.

Электромагнитный спектр - это невидимое поле битвы, которое имеет огромное значение для операций Пентагона в воздухе, на суше, на море, в космосе и в киберпространстве. Ограничение доступа к нему может помешать военным действовать в соответствии с планом, поэтому контроль над этой сферой так необходим для обеспечения национальной безопасности, пояснил директор по оборонным возможностям и управлению Счетной палаты США Джозеф Киршбаум.

«Мы не единственная мировая держава, которая понимает важность совершенства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, добились значительного прогресса в улучшении своих возможностей в области ведения боя в электромагнитном спектре и в использовании этого спектра в целом», - сказал Киршбаум.

По его словам, несмотря на попытки Пентагона решить эту проблему, Соединенные Штаты больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре.

В докладе говорится, что российские силы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность, «фактически используя эти средства против Соединенных Штатов и вооруженных сил других стран».

Эксперты также включили в документ мнение разведывательного управления Пентагона, которое в 2019 году назвало российское электромагнитное оружие силами «мирового класса» и признало, что Российская Федерация способна уничтожать чужие средства управления, связи и разведки.

«Российские электромагнитные комплексы очень мобильны, что затрудняет противодействие им», - добавил Киршбаум. Аналитики отмечают, что военная операция в Сирии позволила России накопить практический опыт ведения боевых действий в электромагнитном спектре и развить потенциал борьбы с космическими средствами.

Ссылаясь на некоторые исследования, сообщается, что Москва может разрабатывать аппаратуру нового поколения, способную создавать помехи для электронных сигналов в космосе. Счетная палата США сообщает, что Китай также сформировал новые воинские части для работы в электромагнитном спектре.

По данным Пентагона, на вооружении КНР имеется несколько типов беспилотных летательных аппаратов, оснащенных «системами электромагнитной войны». Кроме того, в Китае проводятся учения по подавлению связи и работы систем спутниковой навигации. Американские эксперты также предполагают, что Москва и Пекин имеют возможность влиять на работу систем связи и навигации на кораблях, которые Пентагон использует для переброски оборудования и персонала. Отмечается, что стареющие корабли не обладают достаточными защитными возможностями в электромагнитном спектре. Например, их системы GPS могут быть дезориентированы, говорится в отчете.

«Достижения наших противников выглядят особенно тревожными в свете выявленных в ходе многочисленных исследований трудностей, с которыми сталкивается Минобороны США в обеспечении превосходства в электромагнитном спектре»,

- отметили в Счетной палате США. Как оказалось, Пентагон не реализовал в полной мере ни одну из предыдущих стратегий решения выявленных проблем. Аналитики считают, что то же самое может произойти с новой стратегией, принятой в 2020 году. В связи с этим они рекомендовали, среди прочего, реформировать структуры управления, назначить руководство по реализации стратегии, разработать план внедрения и механизмы мониторинга.

«В данном случае, переводя американскую терминологию на отечественную, речь идет о радиоэлектронной борьбе. То есть о завоевании превосходства в управлении войсками и оружием путем дезорганизации радиоэлектронных средств и управления войсками противника, снижения эффективности его боевых средств, оружия и разведки, обеспечения устойчивости работы своих радиоэлектронных средств», - пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Специалист пояснил, что на вооружение подразделений и частей РЭБ ВС РФ поступают новые технические средства радиоподавления связи, радиолокации и навигации, защиты от высокоточного оружия, средства управления и обеспечения: комплексы «Красуха-2.0», «Мурманск-БН», «Борисоглебск-2», «Красуха-С4», «Свет-КУ», «Инфауна», «Лесочек», «Житель», «Дзюдоист», «Заслон-РЭБ», «Москва-1», «Палантин», «Ртуть-БМ», «Рычаг-АВ», «Витебск», «Хибины», «Гималаи» и многие другие.

С 2016 года, напомнил Макиенко, Воздушно-космические силы России получают также модернизированные самолеты радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП («постановщик помех и попутной разведки») с новой системой РЭБ и разведки «Порубщик».

Разнообразными системами РЭБ комплектуются и корабли Военно-морского флота. К примеру, на корветах проекта 20380 устанавливаются комплексы РЭБ ТК-25-2 и ПК-10 «Смелый», а на фрегатах проекта 22350 монтируются комплексы ТК-28 и «Просвет-М». Для оснащения кораблей малого водоизмещения имеется система РЭБ МП-405.

В этом году, напомнил Макиенко, уровень оснащенности войск РЭБ современной техникой будет доведен до 70%.

«Вооруженные силы Соединенных Штатов в течение двух последних десятилетий в основном вели боевые действия с иррегулярными и полупартизанскими формированиями, и не особенно придавали значение организации радиоэлектронной борьбы. Россия же в этой сфере вкладывалась в высокие технологии и тем самым достигла существенного превосходства в вооружении войск РЭБ самыми современными системами. А, как известно, кто выиграет битву за эфир, тот и одержит верх в остальных сферах вооруженной борьбы», - заключил Константин Макиенко.

Михаил Ходаренок