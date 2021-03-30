За год призыв в армию сократится на тысячу человек

За три дня до начала весеннего призыва в армию стало известно, что с апреля до середины июля на военную службу призовут более 134 тысяч новобранцев. Более точные цифры будут названы в Указе президента РФ, который опубликует "Российская газета".

Пока же масштабы предстоящего солдатского набора обозначил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Он напомнил, что весной прошлого года в строй поставили на тысячу призывников больше.

Сокращение призывного набора в Минобороны России связывают, прежде всего, с дальнейшей профессионализацией армии и флота. К примеру, матросские и старшинские должности на подводных лодках комплектуют исключительно контрактниками. В других видах и родах войск их, как правило, назначают на посты младшего комсостава. Профи - первые кандидаты на должности, связанные с обслуживанием и эксплуатацией высокотехнологичной военной техники и вооружения.

В конце прошлого года статс-секретарь минобороны Николай Панков так сказал о "контрактных" планах ведомства: "Наша конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 500 тысяч воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков". По его словам, за восемь лет численность профи в армии и на флоте военнослужащих выросла более чем в два раза. "Эта категория военнослужащих в настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников в 1,8 раза превышает численность призывников", - уточнил Панков.

Впрочем, полностью отказываться от призывной практики генералы пока не собираются. Армейскую службу они расценивают, как хорошую жизненную школу для нашей молодежи и верный способ подготовки квалифицированного кадрового резерва. Не планируют в минобороны и менять срок призывной службы - она, как и прежде, ограничится 12 месяцами.

Евгений Бурдинский рассказал о некоторых особенностях весеннего набора молодых солдат. Призыв в армию и другие силовые министерства и ведомства, где законом предусмотрена военная служба, организуют в 83 субъектах РФ. "В войска не будут призываться жители Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Призывные мероприятия здесь проводятся только осенью, - заявил генерал в интервью "Красной звезде".

Он также напомнил, что в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации - Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Камчатскоми Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе - парней призывают в армию один раз в год - с 1 мая по 15 июля. То есть набор молодых солдат этой весной и летом там состоится.

Причем, как и прошлом году, он пройдет по всей России с соблюдением жестких санитарных мер. Всех новобранцев перед отправкой на службу обязательно проверят на наличие коронавируса. Как показали предыдущие призывные кампании, дело это не лишнее. По данным Генштаба, весной и летом 2020-го медики при освидетельствовании молодых людей в военкоматах выявили более 1,5 тысячи зараженных COVID-19. Еще 7,2 тысячи парней оказались так называемыми контактными лицами. То есть, они встречались с инфицированными ковидом, после чего обязаны были какое-то время провести в изоляции. В армию их, разумеется, не отправили.

Генерал Бурдинский сообщил очень важную для призывников новость. По его словам, если новобранец не успел до службы сделать прививку от COVID-19, то при желании его вакцинируют в воинской части. По данным Минобороны РФ, такую процедуру в Вооруженных силах прошли более 400 тысяч человек - их вакцинировали первым компонентом "Спутника V". Большое количество военных уже приняли и вторую дозу вакцины.

Между тем, статистика заболеваний коронавирусом в армии и на флоте значительно благополучнее, чем в целом по стране. Сейчас там лечат от опасной вирусной инфекции чуть более 500 военнослужащих. Для миллионных Вооруженных сил - показатель совсем незначительный. Получается, что, отправляясь на службу, призывники в каком-то смысле увеличат свои шансы избежать заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Юрий Гаврилов