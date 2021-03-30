ВМС Колумбии получили новый десантный корабль класса BDA

ЦАМТО, 29 марта. На предприятии колумбийской судостроительной компании COTECMAR 10 марта состоялась церемония крещения и передачи ВМС Колумбии нового многоцелевого десантного корабля (245) "Бахия Солано" класса BDA (Buque Desembarco Anfibia) Mk.2.

В мероприятии приняли участие вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирес и министр обороны Диего Молано.

По информации Infodefensa.com, судно было построено комплексом Mamonal (г.Картахена, департамент Боливар) и передано заказчику в соответствии с графиком.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2020 года командование ВМС Колумбии подписало с компанией COTECMAR контракт на приобретение нового многоцелевого десантного корабля класса BDA (Buque Desembarco Anfibia) Mk.2. Стоимость продажи составляет 33 250 млн. колумб. песо (9,6 млн. долл.). Соглашение предусматривает гарантийный срок 1 год, в течение которого устранение любых неисправностей, включая поставку компонентов, расходных материалов и аксессуаров, будет выполнять COTECMAR.

Головное судно класса BDA, (240) "Гольфо де Трибуга", компания COTECMAR передала ВМС Колумбии в апреле 2014 года. 10 июня 2015 года ВМС Колумбии приняли на вооружение второй корабль серии, (241) "Гольфо де Ураба". В июле 2016 года были поставлены еще два корабля, "Гольфо де Морроскилло" (Golfo de Morrosquillo) и "Баия Малага" (Bahia Malaga). Поставка (244) "Бахия Коломбиа" состоялась в июле 2018 года.

Суда предназначены для замены десантных катеров класса LCU-1466 ВМС Колумбии. В течение пяти лет было построено в общей сложности семь судов серии (включая "Бахия Солано"). Одно из них – "Грасиас э Диос" – было продано ВМС Гондураса и поставлено заказчику в конце 2017 года.

Длина корабля составляет 49 м, ширина – 11 м, полное водоизмещение – 689 т, экипаж – 15 человек, автономность – 45 суток. Двигатели Caterpillar C18 Acert Rating B позволяют развивать максимальную скорость 9 узлов, дальность плавания – 1500 морских миль на скорости 9 узлов. Судно позволяет перевозить грузы массой до 240 т, в том числе до 4 автомобилей M1151 HMMWV или Navistar Defense 7000-MV-GTT.

Поставленные десантные суда имеют важное значение для ВМС Колумбии, так как могут применяться в миссиях по оказанию гуманитарной помощи, а недавно использовались для поддержки ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной ураганом "Лота".