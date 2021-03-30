Итальянский авианосец может запускать «Молнии»

Итальянские ВМС теперь официально могут задействовать истребители пятого поколения. Вчера, 28 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что флагман ВМС Италии авианосец ITS Cavour успешно завершил испытания с истребителями F-35.

Авианосец ITS Cavour в феврале прибыл в США, где провёл ряд тестов, чтобы показать готовность взаимодействовать с самолётами F-35B. По итогам пятинедельных испытаний корабль получил сертификат готовности к работе с истребительным авиакрылом.

Тестовые полёты F-35B с авианосца Cavour

По итогам тестов в США корабль ITS Cavour готов к учебным полётам итальянских F-35B. Уже в ближайшие месяцы авианосец должен получить статус полной боевой готовности. В рамках сертификации на лётную палубу корабля было совершено 120 вертикальных посадок, 115 взлётов с использованием трамплина и два вертикальных взлета.

Авианосец Cavour был заложен в 2001 году, а спустя три года сошёл на воду. Боевая служба корабля началась в июне 2009 года. Длина авианосца составляет 244 м, полное водоизмещение — 35 000 т. В базовом варианте его авиакрыло насчитывало 8 самолётов AV-8B Harrier II и 12 вертолётов. Весной прошлого года флагман итальянского флота прошёл модернизацию, позволяющую кораблю полноценно работать с истребителями пятого поколения.