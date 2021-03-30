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Интерфакс-АВН

Россия и Южная Корея подписали соглашение о военном сотрудничестве

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Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин посетил Южную Корею, где провел переговоры по региональной безопасности, сообщили в российском военном ведомстве.

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по окончании стратегического диалога стороны подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о сотрудничестве в области обороны", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе переговоров с первым заместителем национальной обороны Кореи Пак Чже Мином стороны обсудили "вопросы региональной безопасности с акцентом на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, а также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и военной области".

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Страны
Россия
Южная Корея
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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