Россия и Южная Корея подписали соглашение о военном сотрудничестве

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин посетил Южную Корею, где провел переговоры по региональной безопасности, сообщили в российском военном ведомстве.

"В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по окончании стратегического диалога стороны подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Корея о сотрудничестве в области обороны", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе переговоров с первым заместителем национальной обороны Кореи Пак Чже Мином стороны обсудили "вопросы региональной безопасности с акцентом на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, а также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и военной области".