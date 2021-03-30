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Российская газета

В США признали эффективность российских систем РЭБ

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Источник изображения: rg.ru

В США признали потерю превосходства перед Россией и Китаем при проведении операций в электромагнитном спектре. Россия накопила практический опыт радиоэлектронной борьбы, получив за счет этого потенциал для будущего развития.

Аналитики Счетной палаты США считают, что электромагнитный спектр, представляющий собой невидимое боевое пространство, имеет большое значение для военных операций. Ограничение доступа к нему может помешать Пентагону, поэтому контроль над этой сферой так необходим американским военным.

"Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в сфере борьбы в электромагнитном спектре и использования данного спектра в целом", - цитирует RT директора по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозефа Киршбаума.

Он полагает, что Соединенные Штаты больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Еще в 2009 году разведуправление Пентагона указывало, что российские системы радиоэлектронной борьбы способны подавлять и нарушать работу центров управления, средств связи и разведки. Кроме того, отметил Киршбаум, российские комплексы РЭБ "отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им".

Отметим, что в прошлом году российские военные начали получать модернизированную версию системы радиоэлектронного подавления "Красуха-2О". Одна из главных задач системы - нейтрализация летающих радаров AWACS. Без их помощи не могут атаковать самолеты-невидимки F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Мобильные комплексы семейства "Красуха" на дальности до 400 километров обнаруживают и эффективно подавляют бортовые РЛС самолетов противника.


Николай Грищенко

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Красуха-4
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