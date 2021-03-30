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Российская газета

Специальный вариант бронеавтобуса "Федерал-М" появился в Росгвардии

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Источник изображения: Росгвардия / https://rosguard.gov.ru/

По заказу Инженерного управления Росгвардии выполняются опытно-конструкторские работы по обеспечению действий групп разведки и разминирования. Как сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, в их рамках "Краснодарский приборный завод "Каскад" на базе бронированного автобуса "Федерал-М" создал опытный образец специальной инженерной машине СИМ-4.

Данный образец техники предназначен для осуществления инженерной разведки и сопровождения войсковых колонн. С его помощью проводится поиск и обнаружение взрывных устройств во время движения.

На борту имеется аппаратура способная эффективно блокировать радиосигналы, посылаемые противником для срабатывания дистанционно управляемых взрывных устройств.

СИМ-4 обеспечивает защиту экипажа, группы разведки и разминирования от обстрела стрелковым оружием, а также при попадании осколков и воздействия других поражающих факторов.

На крыше есть возможность установки станкового пулемета, находящийся за броней личный состав может вести огонь через бойницы.

Согласно материалам, обнародованным на Международных военно-технических форумах "Армия", при разработке "Федерал-М" использовались элементы конструкции популярного у силовиков отечественного вездехода "Урал-4320".

Броневик может вместить до 16 полностью экипированных военнослужащих. Двигатель - 270 л. с. Максимальная скорость по шоссе до 85 км/ч. Запас хода составляет 1100 километров.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
КПЗ Каскад
Росгвардия
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