Министерство вооруженных сил Франции заказало партию УР MICA NG класса "воздух-воздух" нового поколения

ЦАМТО, 29 марта. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства вооруженных сил Франции заключила с компанией MBDA контракт на поставку 367 управляемых ракет класса "воздух-воздух" нового поколения MICA NG.

Стоимость продажи не раскрывается. Поставки в рамках данного соглашения будут выполнены в период с 2028 по 2031 гг. Ракеты MICA NG позволят обновить номенклатуру средств перехвата истребителей "Рафаль" ВВС и ВМС Франции, заменив имеющиеся MICA, которые планируется снять с вооружения к 2030 году.

Проект MICA NG, реализуемый в соответствии с "Законом о военных программах на 2019-2025 гг.", предусматривает покупку в общей сложности 567 ракет, включая 200 ед., уже заказанных DGA группе MBDA в конце 2018 года. Поставка боеприпасов по первому контракту начнется с 2026 года.

Новый заказ предусматривает в дополнение к 367 боевым ракетам MICA NG поставку 150 учебных MICA NG, а также выполнение модернизации части имеющихся ракет MICA для продления срока их службы до 2030 года на самолетах "Рафаль", "Мираж-2000-5", "Мираж-2000D". В целом программа MICA NG предусматривает инвестиции в размере около 1,8 млрд. евро.

Как и имеющиеся MICA, новые MICA NG будут поставляться в двух вариантах: с пассивной инфракрасной или радиочастотной головкой самонаведения. Новый боеприпас сохранит интерфейс и механические характеристики MICA для облегчения интеграции с "Рафаль", но, по сути, это будет радикально новая ракета по своей архитектуре и характеристикам.

В инфракрасной ГСН MICA NG использован датчик с матрицей чувствительных элементов, а в радиолокационной ГСН – активная фазированная антенная решетка с электронным сканированием (AESA). Меньший объем электронных компонентов позволит MICA NG нести больше топлива, что значительно увеличит дальность стрельбы, а новый двухимпульсный ракетный двигатель обеспечит дополнительную энергию на конечном участке полета, улучшая маневренность и способность перехвата цели на большом расстоянии.

Расходы на техническое обслуживание будут значительно сокращены благодаря интегрированным датчикам системы HUMS (Health Usage and Monitoring System), которые контролируют состояние боеприпаса на протяжении его жизненного цикла.

Улучшенные характеристики, возможность применения в составе наземных ЗРК, а также независимость от американских "Правил международного оборота оружия" (US International Traffic in Arms Regulations – ITAR) позволяют французским разработчикам рассчитывать на успех нового боеприпаса на международном рынке.