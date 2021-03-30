Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский, недавно приступивший к своим обязанностям, в первом интервью для российских СМИ поделился с "Интерфаксом" видением нынешнего состояния и перспектив двусторонних отношений, сотрудничества с Россией в энергетической сфере, рассказал о сохраняющихся проблемах в отношениях, а также о том, почему Польша отклонила российское предложение о моратории на размещение ракет, запрещенных ДРСМД.

- Отношения России и Польши с каждым годом становятся все хуже, вам, очевидно, достается не самый легкий "участок" работы. В чем причины такой ситуации, и видите ли вы возможность ее изменить и повернуть отношения в нормальное русло?

- Плохое состояние наших двусторонних отношений во многом связано с общим плохим состоянием отношений России с Западом. Я много раз обсуждал эту тему в Польше, а также в Берлине, Париже, Лондоне и других местах. У меня сложилось сильное впечатление, что "на нашей стороне Буга" мы единодушны - такое положение дел является результатом российской политики последних лет. Этот взгляд был сформулирован практически в унисон - это Россия последовательно отдаляется от своих западных партнеров.

Несмотря на это, считаю, что нормализация в отношениях возможна. Я говорю это не как профессиональный дипломат в первом интервью российской аудитории. Я говорю это как поляк и европеец, обеспокоенный мировыми политическими трендами.

Польша может предложить России многое. Все, что нужно, - это воля к равноправному разговору и диалогу на основе соблюдения международных обязательств. Польша открыта для этого диалога. Меня отправили в Москву с этой задачей, и я буду искать такой диалог.

Более того, политические отношения - это лишь одна из сфер наших взаимоотношений. Не менее важны межчеловеческие контакты, научное сотрудничество, взаимное продвижение культуры, туризма и экономики. Все эти области имеют потенциал для построения отношений между нашими гражданами. Я бы не хотел, чтобы политические разногласия отразились на отношении россиян к полякам и наоборот.

- На российско-польских отношениях тяжелым грузом лежат расхождения по сложным историческим вопросам, в том числе по Катынскому делу, в целом по итогам Второй мировой войны. Почему Варшава решила прекратить диалог с Россией в рамках рабочей группы, которая как раз и занималась решением этих вопросов? Какие из вопросов остаются для Польши нерешенными, и как вы видите их решения в отсутствии диалоговых механизмов?

- В целом можно сказать, что наши страны связывает общая история, но не обязательно общая историография. Мы неоднократно предлагали России возобновить диалог в рамках Польско-российской группы по сложным вопросам. Однако мы не будем настаивать, это российская сторона сама решит, когда она будет готова к разговору об истории.

К сожалению, в последнее время мы все отдаляемся от диалога. К примеру, демонтаж в Твери двух мемориальных досок в память о жертвах сталинских репрессий - поляков, русских, а также представителей многих других народов, что на Западе было воспринято как согласие на отрицание Катынского преступления. А ведь в новейшей истории были моменты, когда память об общих жертвах сталинского режима объединяла нас и была важной частью сотрудничества не только историков, но и платформой для взаимопонимания.

Парадоксально, но нынешний спор показывает, сколько места есть для диалога. О том, что он возможен, свидетельствует, например, инициатива по разработке совместных польско-российских учебных пособий по истории. В 2020 году мы издали третий том, посвященный ХХ-ому веку. Давайте оставить исторические вопросы независимым историкам, пусть они над ними работают.

- В Москве говорят о том, что Польша развязала войну в отношении захоронений советских воинов на своей территории. Какова ваша позиция на этот счет?

- С большим сожалением наблюдаю ложные утверждения в российских СМИ – подчеркну, - в Польше не ликвидируются захоронения советских солдат. Ежегодно из нашего госбюджета выделяются значительные средства на содержание кладбищ и могил русских и советских солдат. Только в 2019 году это было около 1 миллиона евро (полных данных на 2020 год у нас нет, но это будет примерно такая же сумма). Подавляющее большинство этих мест сохраняется в очень хорошем или хорошем состоянии, чего не отрицают даже представители российских властей. Хочу еще раз подчеркнуть - независимо от разницы в оценках исторических событий, мы уважаем кровавые жертвы солдат Красной Армии.

Это мало известный факт, что каждый раз, когда обнаруживаются останки советских солдат (например, во время строительных работ), они эксгумируются и перезахороняются. В этих церемониях всегда присутствуют представители Посольства Российской Федерации в Варшаве. Это происходит несколько раз в год, и хотелось бы, чтобы такие позитивные примеры чаще появлялись в публичных сообщениях.

Я также сожалею, что нет взаимности относительно польских мест захоронения в России. Этот простой пример показывает, насколько мы отличаемся в подходе к памяти и как много еще предстоит сделать.

- Россия считает, что Польша, а также ряд Прибалтийских стран, формируют русофобскую повестку дня в подходах ЕС и НАТО в отношении России. Зачем Польше нужна такая острота в отношениях с соседом, и почему Варшава продвигает такую позицию в Евросоюзе и НАТО?

- Термин "русофобский" сложно использовать в контексте отношений ЕС или НАТО к России. "Русофобия" характеризуется фобическим, неестественным и иррациональным страхом или боязнью. Однако я предпочел бы – и тут я полностью согласен с подходом министра иностранных дел Российской Федерации, господина Сергея Лаврова, чтобы мы выстраивали отношения, основанные на фактах, а не на фобиях. Недавний визит главы дипломатии ЕС показал, что Россия не намерена использовать потенциал сотрудничества. В ответ на действия России Европейский Союз единогласно разработал принципы, которыми руководствуется в диалоге с Россией. Каким бы привлекательным ни был этот тезис, ни Варшава, ни какая-либо другая европейская столица не навязывает самостоятельно стиля отношений между ЕС и Россией или отношений между НАТО и Россией.

Однако хочу подчеркнуть, что наша политика в отношении российских властей не связана с какими-либо негативными эмоциями по отношению к россиянам как нации - наоборот, и это показывают опросы общественного мнения. Как страна-сосед, мы заботимся о развитии межчеловеческих контактов. Польские университеты, а также рынок труда открыты для гостей с Востока. В Польше функционирует русскоязычная община, и русский язык часто можно услышать на польских улицах. К сожалению, часть российской элиты, похоже, воспринимает эти общественные контакты как нечто негативное, в то время как для нас это нечто естественное. Нам нужен диалог между обществами, который должен быть элементом функционирования любого современного государства. О его преимуществах свидетельствует, например, функционировани польско-российской программы приграничного сотрудничества.

- Польша летом прошлого года подписала соглашение с США о направлении на польскую территорию дополнительной тысячи американских военных. Кроме того, прежний президент США решил перебросить часть американского контингента из Германии в Польшу. Какова сейчас численность американских военных, дислоцируемых в Польше?

- В настоящее время в Польше находится около 4,5 тыс. американских солдат. Подписание польско-американского соглашения об укреплении сотрудничества в сфере обороны в 2020 году уточнило формальные и юридические вопросы, связанные с их пребыванием в нашей стране. В свою очередь, изменения в присутствии американских военных в Германии были отдельным вопросом. Их не следует связывать с вопросом о присутствии американских солдат на территории Республики Польша. Мы рады информации о решении президента Байдена приостановить вывод американских войск из Германии. Для нас важна активность США в обеспечении безопасности в Европе.

- Как мы понимаем, Польша становится одним из крупнейших местом базирования американских войск в Европе. В Москве говорят, что будут учитывать этот фактор в военном планировании. По оценке польского руководства, такого количества войск достаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности и правильно ли мы понимаем, что такие военные приготовления спроецированы на Россию? На чем основаны ваши выводы о том, что Россия представляет угрозу для Польши?

- Надо сохранять пропорции. Американские солдаты в Германии — это около 35 тыс. человек, а в Италии свыше 12 тыс. Американское союзническое присутствие на восточном фланге ограничено в размерах и носит исключительно оборонительный характер. Оно также не направлено против какого-либо государства. Стоит напомнить, что НАТО является оборонным альянсом, и его основная цель - обеспечение безопасности его членам.

Предпринятые действия являются реакцией на изменения в международной среде безопасности. Вернусь к 2014 году, который показал, что Россия готова действовать быстро и решительно, используя широкий набор инструментов. Именно агрессия против Украины, а также другие действия, которые мы имеем на нашей собственной территории, вынудили НАТО изменить восприятие восточного фланга и укрепления его безопасности.

- Россия выдвинула инициативу о взаимном отказе от размещения наземных ракет средней и меньшей дальности и инспекциях в качестве меры верификации. Предполагалось, что такие инспекции проводились бы в Калининградской области и, в частности, на территории Польши, где в этом году должна быть развернута база евроПРО с пусковыми установками МК-41, которые могут использоваться для пусков как раз таких ракет наземного базирования. Как в Варшаве относятся к этой инициативе? Будет ли такая база открыта в этом году и когда?

- Предложение российской стороны касательно моратория на размещение в Европе ракетных систем, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вряд ли можно рассматривать как конструктивное. Россия по-прежнему отрицает, что развернутые в регионе ракеты 9М729-Новатор, превышают допустимую дальность действия, предусмотренную Договором. Это было одной из причин, почему это важное соглашение о контроле над вооружениями перестало действовать. Более того, параллельно с аналогичными предложениями российские вооруженные силы регулярно проводят оперативное развертывание ракетных комплексов на всей территории своей страны. Фактически, принятие российского предложения означало бы одностороннее обязательство. Объем двусторонних инспекций, предложенных российской стороной, также несоразмерен как по тематике, так и по территории. В российское предложение не входят системы "Искандер" в Калининградской области или другие базы в Западном военном округе, действующие в непосредственной близости от стран НАТО.

Противоракетная система Aegis Ashore в Редзиково - это установка, предназначенная для перехвата баллистических ракет из региона Ближнего Востока, запускаемых в Европу. Никаких других ракетных и противоракетных баз США в Польше не планируется.

- Россия говорит, что если планируемое Евросоюзом введение санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным окажется болезненным для российской экономики, это может привести к разрыву отношений между Евросоюзом и Россией. Польша хотела бы такого развития событий?

- В настоящее время в Европейском союзе продолжается оживленная дискуссия об отношениях с Россией. Хочу подчеркнуть, что наша нынешняя политика, в том числе и политика санкций, является результатом неприязненных действий с российской стороны. В последние месяцы и годы мы постоянно получаем сигналы о том, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с Союзом, о чем я могу только сожалеть. Тем не менее, я считаю, что нам нужны конструктивные отношения, основанные на уважении международных обязательств.

- Несмотря на глубокий кризис в политических отношениях, Польша остается в десятке крупнейших торгово-экономических партнеров России. Заинтересована ли Варшава в расширении экономического, инвестиционного взаимодействия с Россией? Возможно ли такое развитие на фоне европейских санкций и ответных мер Москвы?

- Экономическое сотрудничество — это важный элемент в построении хороших международных отношений. Россия находится на седьмом месте по объему польского экспорта - в 2020 году он составил более 8 миллиардов долларов. В свою очередь, по объему импорта Россия является четвертым торговым партнером Польши (свыше 11 миллиардов долларов в 2020 году). В 2019 году тенденция польского экспорта сохранила однозначно положительную динамику, достигнув ежегодного прироста стоимости более чем на 10%. Я убежден, что снятие ограничений после пандемии, безусловно, будет стимулировать экономическое и инвестиционное сотрудничество польских компаний в России. Уже сейчас это присутствие заметно, особенно в таких отраслях, как производство гигиенических и перевязочных материалов и флористика.

В то же время европейские санкции, а тем более российские контрсанкции, представляют собой серьезное препятствие на пути ничем неограниченного развития экономического сотрудничества. Надо помнить, что это следствие сложных и непростых политических отношений между ЕС и Россией. Для польских предпринимателей важным элементом, учитываемым при зарубежной экспансии, является предсказуемость правил экономического обмена. Если польские компании заметят, что в России они могут рассчитывать на стабильные условия и честную конкуренцию, они непременно отправятся на Волгу, Дон или Неву. Однако пока что Россия в рейтинге внешней привлекательности занимает место хуже по сравнению с соседней Украиной, Турцией или Чили.

- Польша становится европейским хабом для американского СПГ. Является ли это частью стратегии, направленной на сокращении зависимости самой Польши и в целом Евросоюза от российского газа?

- Остается ли у Варшавы интерес к продолжению в будущем сотрудничества с Россией в сфере энергетики?

Развитие газового хаба должно привести, прежде всего, к снижению цен на это топливо для конечных потребителей. Польша интенсивно работает над развитием газовой инфраструктуры, реализуя такие проекты, как строительство газопровода Baltic Pipe, газовые соединения с Литвой и Словакией, а также расширение терминала СПГ в Свиноуйсьце, что позволяет импортировать газ практически из каждого уголка мира. Реализация представленных инвестиций в первую очередь положительно повлияет на повышение безопасности поставок газа в Польшу и другие страны Центральной и Восточной Европы. Создание центра сформирует еще более конкурентный рынок газа в Центральной и Восточной Европе, что приведет к большей доступности продукта и его более низкой цене. Ситуация, в которой мы имеем дело с монополией на рынке поставок, не способствует снижению цен и порождает чувство отсутствия безопасности.

Польша не отказывается от энергетического сотрудничества. Россия - крупный экспортер, работающий на глобальном рынке. Наш подход по-прежнему будет основываться на глубоком анализе коммерческих выгод в сочетании с рациональным взглядом на надежность поставок и их направлений. Российские компании продают нефть и газ в ряд европейских стран, они знают рынок, прекрасно знают цены и условия контрактов. В такой ситуации, используя большой опыт, представить взаимовыгодное и конкурентоспособное предложение не должно быть проблемой.

- В Москве считают, что позиция польской стороны по отношению к Смоленской катастрофе необоснованно политизированной. Когда в Варшаве сочтут, что в этой трагической истории поставлена точка?

- Смоленская катастрофа в России - самое трагическое событие в новейшей истории Польши. В ее результате погибла большая часть польской политической элиты. Это натурально, что для всех поляков ее тщательное исследование и достойное почтение памяти всех погибших является абсолютно необходимым. Хотя прошло почти 11 лет, останки самолета, на котором польская делегация во главе с Президентом Республики Польша Лехом Качиньским отправилась на мероприятия по случаю 70-летия Катынского преступления до сих пор находится на территории России. Напомню, что останки являются собственностью польского государства и отказ России вернуть их противоречит международному праву. Такую позицию подтвердила, в частности, Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы от октября 2018 года.

Нерешенным остается вопрос о памятнике жертвам катастрофы, проект которого уже был выбран конкурсной комиссией с участием представителей российской стороны. Отсутствие действий со стороны хозяина этого проекта ставит под сомнение заявления о желании достичь соглашения. Оба этих вопроса требуют, прежде всего, политической воли с российской стороны - со стороны Польши такая воля есть. Думаю, что достижение конструктивного решения по этим двум вопросам стало бы огромным шагом в направлении к улучшению наших двусторонних отношений.