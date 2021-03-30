Российские «Мустанги» осваивают горы Абхазии

Более 1 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии отработали тактические действия в наступлении и обороне в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщает пресс-служба ЮВО.

Мотострелки ЮВО совместно с артиллеристами военной базы на горном полигоне Цабал отразили нападение превосходящих сил условного противника из штатного оружия, применив современные бронетранспортеры БТР-82АМ. Тактические действия отрабатывались в ночное и дневное время в условиях горно-лесистой местности.

«В ходе тактических действий и на марше подразделения преодолели зоны условного химического заражения. Особое внимание уделялось фортификационному оборудованию опорных пунктов и линии обороны, а также организации системы огня при уничтожении условного противника в наступлении», — уточняется в сообщении.

В учении задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и командно-штабные машины «Кушетка» на базе бронетранспортеров БТР-80.